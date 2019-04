Resto à Lyon : La Table Wei, fusion franco-chinoise version bistronomique

Un restaurant bistronomique franco-chinois des plus salivants tenu par un duo féminin drôlement enjoué.

Avec une carte aussi géographiquement variée, on pourrait penser à un hold-up, à un rallye-raid douteux en terrain chinois. Le genre de bistrot qui part dans tous les sens. Vous n'y êtes pas du tout.

Le trio (un duo salle-cuisine féminin + un homme commis de cuisine) qui officie à La Table de Wei ("wei", le goût) a du répondant. Et une bonne humeur contagieuse. Nos trois Chinois ont beau venir d'endroits complètement éloignés des uns des autres (Dalian, vers le golfe de Corée, la région du Xinjiand, au nord-ouest du pays et Jinan, à l'Est de l'Empire Céleste), ils ont tous bûchés au centre de formation Paul Bocuse, à Ecully. Il en ressort une jolie technique, une esthétique seyante et de la gourmandise.

Salade de poulpe / Quinoa / Radis

La pêche du jour / Asperges / Fenouil rôti

Thon mi cuit / Sésame toasté / Légumes de saison

Espuma de fromage / Salsifis / Meringue

La Table Wei

13, rue Neuve

Lyon 1er (Terreaux)

Menu complet : 28 euros

04 78 28 58 79

www.latablewei.com

