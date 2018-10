Quelle est la meilleure baguette de pain de Lyon et du Rhône cette année ?

Le concours de la meilleur baguette de tradition française a rendu son verdict à Lyon. Dans quelle boulangerie du Rhône et de Lyon trouve-t-on la meilleure baguette ?

Ils étaient 50 à concourir dans la métropole de Lyon et le Rhône, espérant obtenir le prix de la meilleure baguette de pain. Ce mardi, à l'Hôtel de ville, le jury a rendu son verdict. Le prix de la meilleure baguette de tradition française est décernée à Julien Croizier et la boulangerie des Canuts dans le 4e arrondissement. En deuxième place, on retrouve la boulangerie Coquard à Amplepuis. Enfin, la boulangerie Popy, rue Garibaldi, dans le 6e arrondissement clôture ce podium.

En 2017, la boulangerie de Saint-Just dans le 5e arrondissement avait remporté le prix, suivie par celle des Canuts, et la maison Coquart.