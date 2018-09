On a testé le restaurant HAPE à Lyon : bio et bon

Pizzas et gratinés de ravioles au menu chez Hape. Circuits courts, produits bio, produits de saisons. Bref, une démarche saine. Et du goût par-dessus le marché !

C'est la nouvelle artère gourmande et festive de Lyon : la rue Hippolyte Flandrin. La Bijouterie (une tuerie), L'Antiquaire (cocktails) , Hänsel & Gretel (saucisses-bières), Hector ("cuisine de partage"), Antoinette Pain & Brioche (pains au levain et brioches donc), le Sky Bar (l'une des meilleures terrasses pour papillonner)...

Et Hape. Pour "Hiver Automne Printemps Eté". De la pizza locale et de saison annonce la carte.

Des pizzas à Lyon, on en bouffe à toutes les sauces.

Mais celles de Hape pourraient facilement entrer dans le Hall of Fame lyonnais, tant elles sont fraîches, goûteuses et "pleines de bon sens". Oui, car la très grande majorité des produits sont issus du label bio et proviennent de circuits courts, en direct avec le producteur. La farine de blé vient de la minoterie "Moulin Marion" (Ain), l'huile d'olive de L'Huilerie Beaujolais (Rhône), les olives noires de Nyons (Drôme), les ravioles de la Mère Maury (Drôme), le chocolat de chez Valrhona (Drôme), les noix d'Isère, les légumes de la Ferme du Crêt de la Fée (Rhône), le café de chez Gonéo (Rhône), les glaces et les sorbets de chez Terre Adélice (Ardèche), etc...

Il n'y a que la burrata, la mozzarella di Bufala et la fleur de lait qui viennent des Pouilles, en Italie.

Chez Hape, outre les pizzas, on se délecte également de gratinés de ravioles (lard fumé, mi-frais de chèvre ou jambon cru, noix).

Une jolie petite adresse sympa et pas chère.

Hape

22, rue Hippolyte Flandrin

Lyon 1er

04 78 27 75 59