On a goûté à Lyon : La Table - Maison Hand

Stylé et ouvert par le cabinet d'architecture lyonnais Maison Hand, La Table est un délicieux petit havre qui propose une cuisine simple aux influences méditerranéennes et orientales.

Il y a eu Pierre et Diana, les deux copains qui pétillaient. Pendant presque un quart de siècle, à L'Amboise Café, on a fait la fête, on a mangé quelques omelettes sur le pouce, entre amis. La clientèle de fidèles s’étoffait au gré des années. Pierre, "pas du tout cuisinier", s'était initié aux fourneaux grâce à son voisin MOF (Meilleur ouvrier de France), Christian Bourillot, qui officiait à Francotte. Et puis le petit bistro est devenu, toujours sous la houlette des deux copains, L'Amboise, où on se réglait toujours des omettes sans pareil mais aussi de plats canailles, simples comme pas deux façon grand-mère.

Puis, c'est C'est Julie (ex-attachée de presse au Grand Lyon) et Maxime (ex-auditeur dans l'agroalimentaire) qui ont repris les lieux. Le couple a souhaité privilégier "une cuisine de marché, des plats du jour et une carte assez courte axée sur les bons produits de producteurs".

Depuis ce vendredi 8 février, ce sont Pierre-Emmanuel et Stéphane, les deux associés du cabinet lyonnais d'architecture intérieure Maison Hand (et anciens habitués des lieux) qui ont repris le petit restaurant de la petite rue d'Amboise, à côté du théâtre des Célestins.

Déco refaite du sol au plafond. Tons sombres et élégants, brut et dépouillé, raffiné et authentique.

Au piano, Maxime, un home made cooker qui, après un passage chez Frédéric d'Ambrosio (Le Balthaz'Art), pioche son inspiration dans un enchevêtrement de cuisines infiniment variées aux origines religieuses et géographiques.

> On vous en dit (beaucoup) plus dans le prochain mensuel, en kiosque vendredi 22 février prochain.