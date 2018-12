Notre sélection de bûches de Noël chez les pâtissiers de Lyon

C'est le dessert de Noël par excellence, celui sans lequel Noël ne serait pas Noël. Lyon Capitale en a sélectionné 8 aux goûts et aux textures différentes. Faites votre choix.

L'origine de la bûche de Noël est intimement liée au solstice d'hiver. Dans chaque maison, pour cette nuit la plus longue de l'année "qui appartient aux revenants" et dont "il fallait conjurer le sort" , selon l'historienne des fêtes Nadine Cretin, on plaçait cérémonieusement une vraie bûche dans la cheminée, et on associait le souvenir des chers disparus. On renversait un peu de vin ou d'huile dessus en offrande. Le gâteau n'est arrivé qu'en 1870, sous forme d'un roulé qui rappelait la bûche. Le gâteau était très riche, comme pour annoncer un hiver prospère, car l'abondance appelle l'abondance.

Aujourd'hui, les pâtissiers y vont chacun de leur recette. Lyon Capitale en a sélectionné 8.

Palomas - "Mont Blanc"



Biscuit au marron, crème de Bresse vanillée, éclats de marrons confits, vermicelles au marron de Collobrière et meringues croquantes.

Pignol - "Père Noël"



Sablé croustillant muesli, biscuit pâte à choux aux éclats de fruits rouges, mousse fromage blanc et cœur fruits rouges, glaçage fruits rouge.

Delices des Sens - "So Fresh"



Mousse au yuzu, biscuit roulé à la crème citron-meringue, le tout sur un sablé breton.

Pépin - "Tanzanie"



Mousse chocolat noir 75 %, crémeux vanille, biscuit chocolat amande et croustillant

Bernachon - "K"

Biscuit brownie aux noisettes du Piémont et noix de pécan. Au-dessus, une mousse au chocolat noir Bernachon puis un biscuit chocolat noir recouvert d’un crémeux caramel et chocolat noir dans lequel vient s’insérer le caviar Osciètre Kaviari. Le tout recouvert d’un glaçage chocolat noir.

Bouillet - "Cabaret"

Mousse chocolat noir Vietnam 73 %, praliné feuilleté croustillant et biscuit dacquoise amande.

Sève - "Lumière"

Biscuit souple roulé, ganache montée à la gousse de vanille, croustillant à la framboise, boules garnies de coulis framboise.

Saladino - "Camelia"

Ganache fondante au chocolat au lait et d'un crémeux au caramel, rehaussés d'une pointe de passion sur un biscuit financier pailleté de chocolat.

Tourtiller - "Jubilé"