Nos coups de coeur vente à emporter à Lyon : le restaurant Sémantème dans le 6e

Avec la crise du Covid-19, les restaurants se mettent à la vente à emporter, Lyon Capitale vous propose ses coups de coeur tous les jours, à l'image du Sémantème dans le 6e.

Oui, il est permis d'aller chercher un bon petit plat à emporter dans son restaurant préféré. Il suffit de se munir de son attestation de déplacement dûment remplie en cochant la case "Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité".

Pensez bien à appeler au 06 46 58 36 90 pour commander avant de vous déplacer.

Dans ce petit restaurant du 6e (quartier Molière-Vauban), on a le goût de ce qu’on mange. Ne cherchez pas, vous ne tomberez sur aucune fioriture dans votre assiette. Ce n’est pas le genre de la maison. Alban Vehi, le chef au physique de belluaire, ne fait pas dans la dentelle. D’ailleurs, la dentelle, il n’aime pas. Les chichis encore moins. Il préfère le côté brut (de décoffrage). Les os et les arêtes, comme di(sai)t Paul Bocuse. Aller à l’essentiel. Avec son épouse Dominique, ils se sont lancés dans la livraison à emporter le 16 avril. "Avec l'aide défiscalisée de 1 500 euros du gouvernement au titre des pertes du mois d'avril, on a acheté de la matière première et on est reparti. On fait par exemple des poulpes au lard fermier grillé avec des asperges, une mousseline de carotte au miel, avec une crème infusée au thym. C'est hyper qualitatif. On a un succès de fou ! On est même obligé de refuser des commandes." La vente à emporter au Sémantème, c'est 55 % du chiffre d'affaires.

Trois formules au menu :

Menu Burger 18€

- Salade de pommes de terre, aux herbes fraîches

- Burger "en mode Sémantème" : pain maison, paleron de boeuf Charolais Label Rouge d'Auvergne, tomates concassées à l'estragon, St Nectaire fermier de chez Lanobre (Cantal) ou Brillat Savarin truffé de la fromagerie Delin (Gilly-lès-Citeaux, Côte d'Or) suppl.4€

- Cheesecake maison, aux palets bretons demi sel recette Pierre Hermé, coulis de fraises (France)

L'Informel 22€

- Comme un vitello tonnato, veau fermier d'Auvergne (cuit rosé), rillettes de thon, chips d'ail, câpres, tomates

- Poitrine de cochon fermier confit, jardinière de printemps, réduction corsée, crème épaisse de Bresse ou brandade de cabillaud, vierge aux fines herbes, carpaccio de poulpes mariné ou ris de veau élevé sous la mère (supp.6€), jardinière de printemps, écrasé de pommes de terre, jus réduit

- Lacté chocolat, chocolat Valrhona grand cru, caramel beurre salé

Le Complet 30€

Plats du menu Informel

- Mise en bouche

- Entrée

- Poisson

- Viande

- Dessert

Sémantème

76 rue Masséna

Lyon 6e

06 46 58 36 90

https://restaurant-semanteme-lyon.fr/

Midis de mercredi à dimanche

Soirs de mercredi à samedi