Nos coups de coeur vente à emporter à Lyon : le restaurant Daniel & Denise dans le 5e, 4e et 3e

La cuisine canaille du bouchon Daniel & Denise, signée du Meilleur ouvrier de France Joseph Viola, est à emporter.

Pour ce premier jour de déconfinement officiel, et en attendant la réouverture des restaurants, Lyon Capitale vous recommande d'aller vous encanailler avec les bons petits plats du Meilleur ouvrier de France (2004) Joseph Viola dans ses établissements Daniel & Denise des 5e, 4e et 3e arrondissements).

Au menu : pâté en croûte au foie gras et ris de veau Champion du monde 2009 ; paleron de bœuf confit comme une daube, olive Taggiasche et mousseline de carottes ; quenelle de brochet gratinée à la lyonnaise et sa sauce Nantua ou encore burger de cervelas pistaché, cervelle de canut et pommes chips maison... Depuis le 15 avril, Daniel & Denise s'invite chez vous en proposant une livraison via Uber Eats ou à emporter sur place.

Chaque restaurant ayant, en plus des plats signés Daniel & Denise, ses propres recettes, le mieux est encore de se connecter sur le site de Daniel & Denise, ici.

Daniel & Denise

36 rue Tramassac

Lyon 5e

04 78 42 24 62

8 rue de Cuire

Lyon 4e

04 78 28 27 44

156 rue de Crequi

Lyon 3e

04 78 60 66 53

Du lundi au samedi de 9h30 à 14h30 et de 17h à 20h30.

Les plats peuvent être récupérés à partir de 10h ou 17h30.

Règlement par CB sur place uniquement.