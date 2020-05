Nos coups de coeur vente à emporter à Lyon : le restaurant BLO dans le 2e

Le restaurant BLO, l'un des plus féroces repaires de chair animale de Lyon, avec des viandes françaises et étrangères de haute tenue, se met à la vente à emporter.

Pour ce huitième et dernier week-end officiel de confinement, il est permis d'aller chercher un bon petit plat à emporter dans son restaurant préféré. Il suffit de se munir de son attestation de déplacement dûment remplie en cochant la case "Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité".

Pensez bien à appeler au 04 72 31 76 95 pour commander avant de vous déplacer.

Ce serial steakhouse à la coule de la rue de la Charité qui a ouvert au début de l’été 2019 a la puissance de feu d’un croiseur et des vaches de concours. Frédéric Bello, le boucher d’en face au physique de rugbyman et à la barbe rousse, sélectionne ses bêtes de A à Z et les affine lui-même, entre trois semaines et six mois (pour les viandes les plus maturées). Ce Viking à la jovialité expansive s’est fait un nom en étant l’un des premiers à Lyon à promouvoir le label bio.

Carte du mardi 5 mai au samedi 9 mai :

Entrées 7€

Terrine de porc noir gascon

Gyozas au boeuf Cachena, shitakés, asperger verte (3 pièces)

Plats 14€

Ribs de porc & pommes grenailles

Boeuf maturé mijoté aux épices et riz thaï

Desserts 7€

Clafoutis aux fraises

Gâteau à l'ananas caramélisé façon grand-mère

Entrée/Plat ou plat/dessert 19€

Menu complet 23€

Du mardi au samedi, commandez par téléphone entre 9h et 17h et venez chercher votre panier gourmand sur place.

B.L.O.

37 rue de la Charité

Lyon 2e

04 72 31 76 95