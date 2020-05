Nos coups de coeur vente à emporter à Lyon : le restaurant Au Petit Bouchon chez Georges dans le 1er

Véritable mémoire de la ville et vorace Gardiens du Temple, qui font la réputation de Lyon, Au Petit Bouchon chez Georges s'encanaille avec la vente à emporter.

"Au mois de décembre de l'an 1964, dans ce bouchon tenu par Georges Drebet, fut fondée la confrérie des francs-mâchons." La plaque brille comme un canon de saint-amour sur la devanture du 8 rue du Garet.

"Lorsque le premier café a chassé le dernier sommeil et que l’avant-premier vin blanc a aiguisé le nouvel appétit, le corps et l’âme pleinement disponibles sont en idéal état de “mange”, griffona Frédéric Dard, fervent défenseur et amateur zélé de mâchons. C’est l’instant du plat cuisiné, du vin fruité, de l’amitié que nulle fatigue n’affaiblit. L’heure où l’on boit doucement pour faire naître la soif sans gâcher la faim. L’heure où le soleil se lève sur les lumineux visages des Francs-Mâchons et leur dégouline dans le coeur via le gosier. Alors, à ce moment béni, capiteux, capital, les Francs-Mâchons savent que si Dieu n’existe pas, il fait en tout cas rudement bien semblant..."

S'il y a bien une institution bouchonnesque à Lyon, c'est Au petit Bouchon chez Georges. Ça ne s'invente pas mais c'est aujourd'hui Marc Georgette qui joue du piano. Et vu que l'estanco ne peut plus accueillir, le cuistot s'est mis à la vente à emporter.

Sur réservation : le lundi avant midi pour réception le mercredi entre 10h et 12h et le mercredi avant midi pour réception le vendredi entre 10h et 12h.

Au programme des réjouissances : suprême de poulet aux écrevisses (10€), filet mignon de porc à la moutarde (8€), filet de lieu noir aux amandes (8€), carpaccio de magret fumé maison et sa salade de haricots verts frais (10€), et pour les douceurs, pruneaux aux vin (3€) et tarte au chocolat (3€).

Au Petit Bouchon chez Georges

8, rue du Garet

Lyon 1er

Réservations : aupetitbouchonchezgeorges69@gmail.com ou au 06 84 99 72 66.