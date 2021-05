Lyon : les 173 restaurants du guide gastronomique Gault & Millau

Le célèbre guide jaune Gault & Millau vient de dévoiler les 173 restaurants de Lyon sélectionnés par ses inspecteurs.

Bientôt le grand retour des terrasses. Covid-19, aussi despotique soit-elle, nous a rappelé notre relation aux restaurants, qui sont un peu plus qu’une simple affaire d’assiette. Ce sont des lieux qui nourrissent autant les corps que les âmes, terreau des tourbillons de la vie, où l’on rit, on s’aime, on se perd de vue, on se trouve, on se réchauffe. Les restaurants sont les beaux-arts de nos vies, les terrasses leur plus belle expression.

"Dès le 19 mai, il nous faut retrouver notre art de vivre à la française, en restant prudents et responsables : notre convivialité, notre culture, le sport", a expliqué le président de la République Emmanuel Macron.

La réouverture se fera en 4 étapes :

Etape 1 - 19 mai

Réouverture des terrasses de bars et de restaurants

Tables limitées à 6 personnes

Couvre-feu décalé à 21 heures

Etape 2 - 9 juin

Réouverture des bars et restaurants

Couvre-feu décalé à 23 heures

Etape 3 - 30 juin

Levée du couvre-feu

"Le festin le plus riche de France"

Du coup, les guides, bons plans et autres classements ou index gastronomiques sortent comme le muguet du 1er mai.

Pour 2021, le quinqua Gault & Millau (outsider jaune de l'acteur historique rouge Michelin) sort une nouvelle formule "Les Escapades gourmandes en Auvergne-Rhône-Alpes", promesse de (re)découvertes culinaires et de libertés gourmandes.

623 restaurants ont été retenus, dont 172 (28 %) à Lyon intra-muros. "Quelle richesse que cette région rhônalpine qui s'est unie à sa cousine l'Auvergne pour proposer le festin le plus riche de France." écrit le guide.

Arrondissement Restaurants sélectionnés 3 toques 2 toques 1 toque 1er 30 2 7 10 2e 45 1 5 29 3e 22 1 1 9 4e 8 0 1 6 5e 16 1 5 6 6e 45 3 10 20 7e 6 0 1 5 8e 0 0 0 0 9e 1 1 0 0

Pour rappel, le guide a abandonné sa notation historique notes en 2015 pour un système de toques, dont voici les correspondances.

3 toques : de 15 à 16,5/20

2 toques : de 13 à 14,5/20

1 toque : de 11 à 12,5/20

0 toque : de 10 à 10,5/20

Pour se mettre en bouche, voici les 3 toques lyonnaises :

Lyon 1

La Mère Brazier, Prairial

Lyon 2

Rustique

Lyon 3

L'Alexandrin

Lyon 4

/

Lyon 5

Christian Têtedoie

Lyon 6

Maison Clovis, Le Neuvième Art, Pierre Orsi

Lyon 7

/

Lyon8

/

Lyon 9

Auberge de l'Ile