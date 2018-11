Lyon : le Quick Garibaldi remplacé par un Burger King

Dans le futur, les amateurs de fast-food regretteront-ils la raréfaction des restaurants Quick comme lorsqu'ils parlaient de la disparition de Burger King en France autrefois (avant son retour) ? Un nouveau Burger King arrive à Lyon, à la place d'un Quick.

Burger King continue d’accroître son implantation à Lyon. Après le restaurant de Confluence, puis celui de la Part-Dieu, un troisième établissement va ouvrir en ville dès fin novembre. Il prendra la place du Quick Garibaldi dans le 7e arrondissement de Lyon, au 367 de cette rue. Le restaurant disposera d'une capacité de 150 places, mais Burger King reste toujours absent de l'hypercentre et notamment rue de la République et Bellecour où prochainement devrait arriver un établissement Five Guys (lire ici).