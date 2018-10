Lyon : Laurent Gerra rachète la brasserie Léon de Lyon

Dans un communiqué, Fabien Chalard, Julien Géliot et Laurent Gerra annoncent le rachat de la brasserie Léon de Lyon à Fabienne et Jean-Paul Lacombe.

Une grande maison va changer de mains à Lyon. Léon de Lyon est racheté par Laurent Gerra, ainsi que Fabien Chalard et Julien Géliot, propriétaires de Pléthore & Balthazar, La Bastide de Collonges-au-Mont-d’Or, et du Fer à Cheval aux Halles Paul Bocuse. L'information a été confirmée par communiqué ce jeudi. La signature a eu lieu le lundi 15 octobre, avec les anciens propriétaires, Fabienne et Jean-Paul Lacombe. En 2007, ce dernier avait décidé de rendre ses deux étoiles Michelin pour transformer son restaurant en brasserie. Jean-Paul Lacombe avait alors fait le pari de la "bistronomie" dans un pays qui ne connaissait pas encore la tendance.

Il confie : "Lorsque j’ai créé un premier bistrot rue Mercière, personne ne s’y aventurait. Lorsque j’ai rendu mes deux étoiles chez Léon de Lyon, personne n’aurait misé sur de la cuisine bistronomique. Fabien et Julien ont cette même vision avant-gardiste, canaille et gourmande de la gastronomie, et de ce que doit être une table, un lieu, une adresse où l’on aime se retrouver. Mon épouse et moi-même sommes aujourd’hui rassurés et heureux de savoir que nous confions une grande partie de notre vie, à un couple de restaurateurs, exigeants, amoureux de Lyon, de ses producteurs, de notre histoire, mais un duo également libre et audacieux. Avec eux notre Léon ne s’ennuiera jamais !" Le nouveau Léon de Lyon ouvrira ses portes à partir du 1er janvier 2019.