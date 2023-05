Lyon : God save the cheese

A l’occasion du couronnement du roi Charles III, une fromagerie aux portes de Lyon propose à ses clients des fromages anglais assez méconnus en France.

Samedi 6 mai, les caméras du monde entier seront braquées sur le couronnement du Roi Charles III et de la Reine Camilla. A cette occasion, la fromagerie Emma D située aux portes de Lyon, à Montluel (Ain), passe à l’heure anglaise le temps d’un week-end et mettra en vente une fois n’est pas coutume du fromage...anglais.

Même si la France reste la reine dans ce domaine avec entre 1 200 et 2 380 variétés de fromages (selon le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière, il en existe 1 200 et selon le Guide des fromages au lait cru 2380), l'évènement mondial du couronnement d’un nouveau souverain britannique vaut bien la peine de prendre le tunnel culinaire vers l’Angleterre.

La fromagerie Emma D proposera un plateau composé à 100% de fromages anglais avec leurs accompagnements, le tout décoré aux couleurs de la Grande-Bretagne.

Blue sitlton, shorpshire, rutland, cheddars et crakers !

Mise en bouche de la fromagerie : "On retrouve sur le plateau un morceau de blue stilton, un fromage de vache à pâte persillée pouvant rappeler sur sa forme une fourme avec une texture légèrement friable. trésor du patrimoine fromager anglais, sa production répond à un cahier des charges très strict qui confine sa production à une région du centre de l'Angleterre. Deuxième pâte persillée de ce plateau du couronnement, le shorpshire étonne d’abord par sa pâte de couleur orangée. Au palais, ce fromage inventé en Ecosse se démarque du stilton par une texture plus crémeuse et des notes beurrées et laitières plus présentes. Le rutland rend est un fromage relativement méconnu en France. Pourtant, cette pâte pressée généreuse a de quoi séduire. Tout d'abord grâce à la couleur originale de sa pâte rouge tirant sur le orange, mais aussi grâce à ses arômes laitiers avec une petite pointe d’acidité très fraîche. Les petits cheddars affinés. Star des fromages anglais, le cheddar se décline ici dans une version mini format mais maxi goût avec des variantes fumées, ail et fines herbes, porto, whisky, piment et poivre ou encore affiné 18 mois."

Le "plateau du couronnement" de Charles III

Pour un couronnement typically english, cette petite fromagerie met en avant un patrimoine fromager d’outre-manche méconnu du public français... et poussera peut-être certains Lyonnais à entonner l'hymne (ou presque) anglais “God save the cheese”.

Fromagerie Emma D

91, Grand rue - Montuel

fromagerieemmad@gmail.com

04 78 55 65 34

Possibilité de livraison via Deliveroo