Lyon : après "une rentrée chaotique", ce collège en grève le 10 septembre

Le personnel enseignant du collège Raoul Dufy, dans le 3e arrondissement, sera en grève dès le 10 septembre pour alerter sur l’absence de plusieurs membres du personnel éducatif et la dégradation des conditions d’enseignement.

Alors que les élèves viennent de retrouver les bancs de l’école, le personnel du collège Raoul Dufy, dans le 3e arrondissement de Lyon, sera en grève reconductible dès le 10 septembre.

Manque de personnel, emplois du temps, classes surchargées…

Dans un communiqué publié ce vendredi 6 septembre, le personnel sonne l’alerte sur l’absence de plusieurs personnels d’enseignement de direction, dont celle d’un principal adjoint depuis le 13 juin dernier qui n’a toujours pas été remplacé, d’un co-psychologue, d’un professeur d’éducation musicale et celle d’un professeur de sciences physiques. "Cette situation est préjudiciable à l’ensemble de la communauté éducative et au bon fonctionnement de l’établissement", déplore la CGT éduc'action Rhône.

Un problème aggravé par "une dégradation des conditions d’enseignement et d’apprentissage avec la mise en place de "faux" groupes de besoin, solution bricolée car la réforme initiale avec les groupes de niveaux était impossible à appliquer", déclare encore le syndicat. Les groupes de classe seraient "déstructurés", les emplois du temps "extrêmement complexes" entrainant ainsi plusieurs heures sans cours, "des amplitudes horaires et une durée d’enseignement supérieur à six heures." "Le nombre d’élèves qui ont des trous dans leur emploi du temps est tellement important qu’il faut ouvrir plusieurs salles d’études, celles-ci prenant des allures de garderie", s’insurge encore le personnel enseignant.

D’ici le 10 septembre, le personnel enseignant demande donc "la suppression des groupes de besoin impossibles à mettre en place au sein de l’établissement."

