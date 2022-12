Pour concocter son menu de Noël, la cuisinière Sonia Ezgulian nous livre ses bons plans et ses bonnes adresses gourmandes.

‘ Laiterie de Lyon

‘ Diggers

‘ Épicerie Madame

‘ Arance SiciLyon

La Laiterie de Lyon, c’est la petite sœur de la Laiterie de Paris, fondée par Pierre Coulon. Assistée par Émilie, Anaïs Duraffourg, qui a ouvert la seule fabrique de fromages lyonnaise, s’est formée auprès de Pierre Coulon et a appliqué les principes qui ont fait le succès de la maison mère. Une grande vitrine permet de découvrir l’arrière-boutique, ses machines rutilantes et tous les gestes qui permettent d’élaborer minutieusement le petit pont, un cousin du saint-marcellin imaginé par Anaïs mais aussi du labné, une spécialité libanaise et une myriade de yaourts aromatisés dont un spécial Noël (lait infusé à la cannelle, oranges confites et copeaux de chocolat).13, rue Montebello, Lyon 3eMendiants chez Diggers@Emmanuel AugerOlivier Mauchamp et Geoffrey Robert ont ouvert il y a quelques années Diggers, le premier bar à chocolats chauds et boissons chocolatées de haute volée à Lyon, près des Terreaux. Les deux complices ont mis la barre encore plus haut en installant un atelier de torréfaction. Après avoir sélectionné les meilleures fèves, ils maîtrisent toute la fabrication des sept références de tablettes de chocolat. Mention spéciale pour le grand cru du Pérou. À découvrir absolument : les délicats mendiants faits maison.6, rue Neuve, Lyon 2eChez Épicerie Madame, je trouve une très belle sélection de produits du monde entier (du tahini libanais, du miso japonais, etc.) et de condiments, comme cette fameuse crème de citrons confits Tava Hada Pilpelta. Mais c’est le Comptoir des épices d’Olivier Rœllinger qui capte toutes mes attentions. Impossible de se passer de la “Poudre des Fées”, un mélange parfait pour les farces de terrine ou de poularde, les coquillages à poêler ou les sauces crémées pour les fêtes. Sans oublier les mélanges d’épices de deux gourmandes en puissance Ryoko Sekiguchi et Beena Paradin.5, rue Palais-Grillet, Lyon 2eArance SiciLyon, c’est un petit bout de Sicile installé dans un quartier excentré de Gerland. Mais le voyage vaut le détour, pour les agrumes bien évidemment (citron, cédrat, orange sanguine) mais aussi d’excellentes amandes, de l’huile d’olive, des artichauts marinés. JD et Agostino, les créateurs de ce lieu insolite, invitent chaque vendredi un chef italien, Luca Zimbili (lucas_traiteur sur les réseaux sociaux), qui propose entre autres des cannoli exceptionnels et mon péché mignon : la cassata sicilienne avec fruits confits et pâte d’amandes.10, rue de l’Effort, Lyon 7e