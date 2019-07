Le restaurant Paul Bocuse obtient le label Entreprise du Patrimoine Vivant

Véritable institution de l'Ouest lyonnais, L'Auberge du Pont de Collonges a reçu le label Entreprise du Patrimoine Vivant qui récompense plus de 60 ans d'histoire et 3 étoiles depuis 1965.

L'Auberge du Pont de Collonges a reçu le label Entreprise du Patrimoine Vivant. Il s'agit d'une reconnaissance de l'État créé en 2005 visant à distinguer les entreprises aux savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence. Ce label peut être attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, avec des techniques traditionnelles ou de haute technicité. Il est valable 5 ans. C'est donc en toute logique que le restaurant de Paul Bocuse installé depuis 1954 dans l'Ouest lyonnais et qui affiche 3 étoiles depuis 1965 a reçu cette récompense.

“La quête d’excellence est, depuis son origine, une des valeurs piliers du Restaurant Paul Bocuse. Ici, chacun est habité par l’ambition permanente de partager la plus haute qualité, du choix d’un produit, d’une technique de cuisine, d’un juste geste en salle et, tout simplement, d’une attitude parfaitement adéquate à tout moment”, a réagi le restaurant dans un communiqué. “Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une marque de reconnaissance de l’État français mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence”, a ajouté l'équipe du restaurant.

“Nous recevons aujourd’hui cette distinction avec fierté, comme une marque de soutien de l’État français. La défense d’un savoir-faire d’exception est un engagement de chaque instant au sein de toute notre équipe”, a conclu Vincent Le Roux, directeur général du Restaurant Paul Bocuse.