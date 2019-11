Le plus grand délire culinaire de la planète débarque à Lyon

Le collectif international de chefs Gelinaz ! organise, mardi 3 décembre, l'un des événements les plus fous de cuisine sur la planète.

C'est une dinguerie signée du loufoque et sémillant collectif Gelinaz !, dont le co-fondateur est le nom moins extravagant et rafraîchissant lyonno-romain Andrea Petrini (ancien président France du World's Best 50, lire sont interview ici). L'idée : agiter la scène culinaire internationale à travers des événements atypiques et rock'n roll, pour ne pas dire complètement carrément barrés.

Cette année, place au Grand Gelinaz ! Shuffle Stay in Tour. Qui ? 148 chefs triés du monde entier sur le volet. Quoi ? Chaque cuisinier a reçu le 1er novembre dernier un menu en huit séquences d'un chef (sélectionné comme lui mais dont le nom ne lui a pas été révélé) qu'il devra réinterpréter le jour J, mardi 3 décembre. Bref, un terrain de jeu expérimental qui ne sera plus jamais répété.

Parmi ce gratin de chefs, trois chef de Lyon ont été choisis : le duo Tabatha & Ludovic Mey des Apothicaires, Mathieu Viannay de la Mère Brazier et Marie-Victorine Manoa du Mercière.

Réservations en ligne ici : https://gelinaz.com/