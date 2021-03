Le guide gastronomique Gault&Millau distingue 3 restaurants de Lyon

Dans son Guide 109, le Gault&Millau met à l'honneur trois restaurants lyonnais qui "représentent l’avenir" et "bousculent les codes".

Prononcez "sang neuf". Comme 109 personnalités, hommes et femmes, qui incarnent le sang neuf de la cuisine française. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, huit établissements s'illustrent dans la sélection de "talents" repérés par le guide Gault & Millau cette année à la saveur particulière, dont trois à Lyon intra-muros.

"Ils représentent l’avenir, bousculent les codes de par leur créativité et leur engagement. Autant de raisons pour lesquelles le Gault&Millau, depuis toujours aux côtés des talents en devenir, souhaite mettre en lumière aujourd’hui ces grands de demain." explique le célèbre guide jaune.

Il s'agit de Dominique Serres à la Brasserie Imra Bocuse (Annecy), Yann Conte aux Contes de mer (Annecy), John Guillot à Racines (Annecy), Adrien Trouilloud à Pinson (Chambéry), Bastien Bouget-Lavigne et Mathilde Alonzo à L'Eclosion badinières (Eclose, Isère).

A Lyon, les lauréats sont Nicolas Lhote pour Le Cochon qui boit (Terreaux), Maxime Laurenson à Rustique (Ainay) et le couple Tabata et Ludovic Mey pour Food Traboule (Saint-Jean).

Leurs points communs ? "Un esprit entreprenant et joyeux, qui brave la morosité et les appréhensions pour créer, inventer, innover, avec audace et confiance” conclut Marc Esquerré, directeur des guides Gault&Millau.