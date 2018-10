La vaisselle de chefs étoilés au guide Michelin en vente à Lyon

Pour sa 10e édition, La Vaisselle des Chefs met les petits plats dans les grands en invitant des chefs étoilés à céder leur argenterie.

Assiettes signées (ou pas), couverts, verres, argenterie, cloches, seaux et vasques à champagne, plats, nappes... Les grands cuisiniers, étoilés ou non, renouvellent souvent leur vaisselle, verrerie, décoration de tables et ustensiles de cuisine. C’est ainsi que des trésors sont entreposés dans les remises ou greniers, parfois depuis plusieurs générations. La Vaisselle des Chefs est l’occasion de leur donner une seconde vie.

Vente exceptionnelle, organisée sur deux jours aux Halles de Lyon, La Vaisselle des Chefs se présente comme "un concept unique qui s’inscrit dans la nouvelle économie circulaire, selon ses organisateurs. Cette manifestation rencontre toujours un grand succès, attirant passionnés de gastronomie, collectionneurs mais aussi familles qui souhaitent avoir accès à de la vaisselle de qualité empreinte d’une histoire et à des prix très accessibles."

Cette année, le public prêt à se mettre à table risque d'être nombreux, la liste des chefs étoilés étant sacrément alléchante : Marc Haeberlin, trois étoiles à L'Auberge de l'Ill (Illhaeusern), Jean Sulpice, deux étoiles à L’Auberge du Père Bise (Talloires), Michel Rochedy et Stéphane Buron, deux étoiles au Chabichou (Courchevel), Christian Lherm, une étoile aux Trois Dômes (Lyon), Jérémy Galvan, une étoile à Lyon, les brasseries et restaurants Bocuse (Le Sud, L'Est, L'Ouest, Fond Rose et Marguerite), Tante Yvonne à Quincieux et La Gentilhommière à Nuits-Saint-Georges.

Pratique

La Vaisselle des Chefs - 10e édition

Halles de Lyon Paul Bocuse

Samedi 13 octobre 8h30-19h

Dimanche 14 octobre 8h30-14h