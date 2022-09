La recette d'automne : salade de girolles et reblochon

On parle beaucoup du reblochon ces derniers temps. En cause : la sécheresse.

Dans les Alpes, le manque d'eau et de nourriture pour les vaches - qui ont maigri, l'herbe qu'elles mangent étant plus faible en énergie - a copieusement restreint les rendements de lait. Conséquence : moins de reblochon et un poil plus cher.

On parle aussi beaucoup des champignons, dont la saison débute (doucement, malgré la sécheresse persistante)

Quelques chanterelles - l’or jaune de nos sous-bois -, un peu de jambon fumé, une touche de maïs, du reblochon, au goût de crème et de noisette . C'est la salade de l'automne.

Préparation

Commencer par les chips de jambon : Préchauffer le four à 200°C. Placer les tranches de jambon sur une feuille de papier cuisson. Les faire cuire 12 minutes environ. Laisser refroidir afin que les tranches deviennent croustillantes. Les découper grossièrement à la main.

Pour la crème de maïs: Eplucher les épis et à l’aide d’un couteau récupérer les grains. Les placer dans une casserole avec le lait, saler, poivrer et porter à ébullition. Laisser cuire environ 30 minutes. Égoutter le maïs et conserver le lait. Mixer le maïs en rajoutant du lait progressivement jusqu’à obtenir une consistance crémeuse.

Pour la salade de girolles : Éplucher et émincer finement les échalotes. Équeuter le persil et le hacher finement. Préparer les girolles en ôtant l’extrémité des pieds et en brossant légèrement les champignons avec un papier absorbant humides. Couper les plus grosses en deux. Faire chauffer une poêle avec un filet d’huile d’olive, cuire les échalotes jusqu’à ce qu’elles deviennent translucides, ajouter ensuite les girolles. Saler et poivrer. Cuire les champignons à feu moyen environ 10 minutes. Les placer dans un saladier, ajouter le persil haché et assaisonner d’huile d’olive et de vinaigre balsamique.

Pour le service mettre la crème de maïs dans le fond des assiettes, disposer la salade de girolles tiède et les lamelles de Reblochon. Terminer avec les chips de jambon fumé.