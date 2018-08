Grandes maisons lyonnaises : Janier, maître fromager

La plus ancienne maison d’affinage de fromages de Lyon a débuté son activité en 1885, dans le quartier de la Part-Dieu. Son histoire continue aujourd’hui dans les sous-sols de Perrache, avec les représentants de la 4e et de la 5e générations.

Le véritable fromage ne peut être que fermier

Si la petite rue Seguin, “derrière les voûtes”, ne doit pas son nom au propriétaire de la célèbre chèvre d’Alphonse Daudet, toujours est-il que dans ses sous-sols reposent, dans un silence quasi monacal, sur des planches d’épicéa du haut Doubs brut de sciage, banons, broccius, chabichous du Poitou, crottins de Chavignol, gratarons d’Arêches, persillés des Aravis, sainte-maure-de-touraine… À dix mètres sous terre, le fromager (Meilleur Ouvrier de France) Christian Janier affine comme le lait sur le feu cent soixante variétés de fromage, dont 10 % d’étrangers, représentant un volume total de cent tonnes, bon an mal an, pour 1 300 tonnes vendues. Direction les boutiques de fromagers, les étals des marchés, les halles de Lyon, de France et de Navarre... jusqu’à Tokyo.