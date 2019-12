Food Traboule, le food court de Lyon, ouvre bientôt

"Food Traboule, c’est plus qu’un food court qui propose simplement une restauration multiple comme un centre commercial, revendique Ludovic Mey. C’est un lieu de vie dans un endroit unique que l’on veut à la fois familial [et] festif, où l’on vient boire un verre, manger, écouter de la musique, se retrouver entre amis quand on veut. C’est la Tour Rose 2.0, portée par une génération qui veut s’éclater tout en faisant plaisir à travers une cuisine décomplexée et accessible... On a mis plusieurs mois pour rassembler cette association de talents. On voulait proposer une offre diversifiée, de qualité, mais aussi s’entourer de personnes qui étaient dans le même état d’esprit que nous, qui avaient envie de partager, de faire bouger les lignes en proposant quelque chose de différent, adapté aux nouveaux modes de vie. C’est une sacrée aventure humaine, dans un lieu chargé d’histoire, très symbolique pour les Lyonnais. On n’a pas le droit de décevoir."

Au cœur de la légendaire Tour Rose, qui fut, dans les années 1990, élevée à des sommets gastronomiques par le cuisinier Philippe Chavent, Food Traboule va redonner un second souffle pour cette institution lyonnaise. Et un second souffle aussi pour la cuisine made in Lyon, qui pourrait bien prochainement se faire jour sur la scène mondiale.

Ouverture mercredi 15 janvier et présentation officielle, la veille - échéances électorales et tambouille politiciennes obligent - par la maire du 5e, le maire de Lyon, le président de la métropole de Lyon, le président et le vice-président de la Région. Manquent plus qu'un ministre en exercice et Chubaka.