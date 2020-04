Confinement à Lyon : où trouver des chocolats pour Pâques ?

Pour passer un week-end de Pâques festif malgré la situation sanitaire historique qui impose de se boucler à double tour chez soi, Lyon Capitale a sélectionné quelques adresses cacaotées des plus gourmandes aux plus insolites.

Pour les enfants, la chasse aux œufs est sacrée. Cette année, la traditionnelle quête cacaotée est compromise pour une très grande majorité de Lyonnais. Selon une récente enquête de l'Ifop, 63 % des Français sont confinés en maison individuelle (dont 3 % sans jardin), 24 % en appartement avec balcon, terrasse ou jardin privatif et 12 % en appartement sans extérieur. Surface moyenne : 96 m2.

Confinement pascal, donc. Adieu veau, vache, cochon, couvée Monsieur de la Fontaine ? Que nenni ! Les pâtissiers-chocolatiers lyonnais – trente cinq en exercice, dont sept chocolatiers purs, dixit le syndicat éponyme – sont plus que jamais sur le pont.

"On a quasiment tous fermé nos boutiques après l'annonce du Président, le 16 mars, car on n'a pas la prétention de nous considérer comme des commerces alimentaires essentiels, de première nécessité, explique Romaric Boilley, patron du syndicat des pâtissiers et glaciers du Rhône. Et puis on a tous, où presque, réouvert le lundi suivant car d'abord on nous a dit qu'on était dans la liste de ces commerces et ensuite nos conseils nous ont dit que si on voulait bénéficier des mesures de chômage partiel du gouvernement, il fallait qu'on fasse du chiffre d'affaires pour prouver qu'on en avait partie une grosse partie." Pâques représente pas moins de 25 % de leur chiffre d'affaires annuel.

La métropole de Lyon nappe sa com' de chocolat

Les institutions veillent au grain. "Fêtez Pâques à la maison et chassez les œufs dans le salon ! Les gourmandises sont encore là cette saison grâce à vos artisans pâtissiers-chocolatiers !" peut-on entendre ou lire dans les médias locaux. "La direction de la com' de la métropole a lancé un campagne jusqu’à lundi inclus. Nous avons prévu du print, du digital et réseaux sociaux et radios" nous explique-t-on au 20 rue du Lac.

Les chocolatiers ont dû adapter leur fabrication. Bernachon, par exemple, n'est pas ouvert pour Pâques. Tout ce qui était en cours de production a été donné au personnel (une soixantaine de personnes) et des œufs sont distribués dans plusieurs hôpitaux lyonnais spécialement pour les fêtes.

Si, de manière générale, ils broient tous du noir depuis le début du confinement, c'est en tous cas, pour ce week-end de Pâques, celui qui met du baume au cœur.

Car comme le disait si admirablement le duc de La Rochefoucauld : "aimez le chocolat à fond, sans complexe ni fausse honte car, rappelez-vous, 'sans un grain de folie, il n’est point d’homme raisonnable'".

Palomas

Palomas, le saint des saints des délices d'initiés. La dernière création en date de Dominique Clerc : Les Langues de Lyon. Après les langues de chat, une nouvelle madeleine de Proust... Et, bien entendu, les créations spéciales (moules en métal) diablement chocolatées de Pâques.

2 rue Colonel Chambonnet

Lyon 2

04 78 37 74 60

https://www.palomas1917.com/fr/

Sève

L'un des très rares chocolatiers lyonnais membre de la prestigieuse association internationale Relais1Desserts. Pour Pâques, l'Oeuf Fleur'Sfèves, un œuf aux fleurs majestueuses qui se développent dans les plantations de cacaoyers.

29 quai Saint Antoine

Lyon 2

04 78 37 67 81

https://www.chocolatseve.com/

Délices des Sens

Homards, poissons globe, brochets, œufs de Bresse garnis de petits œufs fourrés, poules cloches, singes, grenouilles tortues...

12, Boulevard des Brotteaux

Lyon 6

04 78 24 48 25

http://www.chocolat-delices-des-sens.com/

Bruno Saladino

Tortues, poules, hippopotames, coquilles garnies pour ce double finaliste du Meilleur Ouvrier de France.

9, rue Tronchet

Lyon 6

04 78 89 00 36

http://www.saladino.fr/

Le Plaisir Sucré

Frédéric Breniaux a ouvert le Plaisir Sucré en 2002, dans une pâtisserie qui existait déjà au début du XXe siècle. Oeufs, coquilles et poules garnies.

44 Grande rue de Vaise

Lyon 9

04 78 83 77 39

https://leplaisirsucre.fr/

Guillaume Flochon

Poules, poussins, poissons, œufs, cloches, souris, lapins, tortues, grenouilles garnies de petits œufs et de friture. Livraison, click & collect.

26, rue Masaryk

Lyon 9

04 78 83 72 75

https://patissier-chocolatier-lyon.fr/

Pâtisserie Galland

Poules, œufs, lapins, canards, cloches garnies de différentes tailles, cacao pur buere.

82, avenue Jean Jaurès

Lyon 7

04 78 72 94 59

http://www.patisserie-galland-lyon.fr/

Chocolatier Gérard Sornet

Petits sujets de Pâques garnis d'oeufs pralinés, de nougatine, de pâte d'amande, de liqueur, de chocolat, de feuilletés et de friture.

45 rue de Trion

Lyon 5

04 78 25 43 50

http://patisserie-sornet.fr/home/

Maison Pépin

Agneaux, œufs, friture, cloches et autres réalisations gourmandes et parfois surprenantes.Livraison, click&Collect.

· 28 cours Gambetta

Lyon 7

· 54, cours Charlemagne

Lyon 2

04 78 72 46 21

https://www.boutique-pepin.fr/

Florent Thevenon

Un chocolatier qui ne rentre pas dans le moule. Pour Pâques, Florent Thevenon fait ses propres moulages (en silicone) très réalistes. Lions, oursons, kangourous, dromadaires, poussins, chevaux, hérissons, cigognes.

53, rue Tête d'Or

Lyon 6

04 72 75 95 57

https://www.instagram.com/florentthevenon/

Le Royaume du chocolat

Poules, singes, chouettes, bateaux, souris, tortues, aquariums, cochons, ânes, chevaux... et même Shaun le Mouton.

179 cours Lafayette

Lyon 6

04 78 24 67 47

http://www.auroyaumeduchocolat.fr/

L'Instant

Moulages spécial Pâques de poissons, oeufs, lapins, poules garnies de friture. Livraison gratuite sur Lyon.

3, place Bertone

Lyon 4

04 78 29 85 08

https://linstant-patisserie.fr/

Maison Bouillet

Cette année, place à l'imaginaire... Dragon, licorne ou encore cochon volant. Les poules, lapins, fritures et autres créations traditionnelles seront aussi de la partie. - 20 % de remise sur les poissons de Pâques. E ce n'ets pas un poisson d'avril ! Livraison gratuite dès 30€ d'achats.

· 15, place de la Croix-Rousse

Lyon 4e

04 78 28 90 89

· 78 avenue des frères Lumière

Lyon 8

04 72 78 09 35

https://www.chocolatier-bouillet.com/

Alain Rolancy

On va les yeux fermés (et le masque sur le visage, confinement oblige) chez ce Meilleur Ouvrier de France pâtissier (1994). Grand choix de sujets et moulages garnis.

16 Grande Rue de la Croix-Rousse

Lyon 4

04 78 28 70 53

https://www.facebook.com/pg/patisseriealainrolancy/photos/?ref=page_internal

Petites et grandes histoires de Pâques

D'après Nadine Cretin, docteur en histoire à l'École des hautes études en science sociales et auteur de Fêtes de la table et traditions alimentaires.

"Pâques, toujours au pluriel lorsqu'il s'agit de la fête chrétienne, tient son nom de la Pâque juive (de l'hébreu "passer, épargner"). Plus grande fête de l'année aux yeux de l'Église, cette "Solennité des Solennités" est la fête de la Résurrection de Jésus-Christ, trois jours après sa mort sur la croix de Jérusalem le Vendredi-Saint. (…) Pâques marque vraiment une nouvelle étape et un retour à la vie. (…) Sacralisé dans la plupart des religions, le retour printanier de la fécondité après la stérilité de l'hiver a entraîné des rites de passage entre la mort et la vie, et de grandes renaissances mythiques : renaissance d'Osiris en Égypte, d'Orphée en Grèce, du dieu syrien Adonis ou celle d'Attis dans le culte de Cybèle originaire de Phrygie (Asie mineure). (...)

Les coutumes pascales sont indissociables des œufs, symboles universels de vie et d'éternité, alors abondants dans les poulaillers. On les trouve dans l'alimentation, aussi bien que, décorés ou non, dans les anciennes tournées des enfants de choeur ("roulées", "pâquerets") et dans les jeux en plein air : roulées, toquées, chasses, courses aux œufs... (...) Le matin de Pâques, les enfants trouvent dans les jardins des œufs en chocolat ou en sucre, ainsi que d'autres friandises déposées mystérieusement dans la nuit. Sont à l'honneur les confiseries en forme de cloches ou d'animaux féconds : poules, lapins ou poissons. On dit généralement que ces œufs ont été déposés là après les cloches qui étaient parties à Rome depuis le chant du Gloria le soir du jeudi-Saint.

Comme la fête de Noël, la fête de Pâques entraîne souvent un copieux repas familial. Au menu, figurent de la viande d'agneau en plat principal (gigot, épaule), en référence à l'agneau biblique, et divers gâteaux riches en œufs."