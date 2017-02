Retrait de François Fillon : Georges Fenech en remet une couche

Après avoir été le premier a demander le retrait de François Fillon de la campagne présidentielle, Georges Fenech en a remis une couche ce jeudi dans Le Figaro.

© Tim Douet

"J'avais parlé du Titanic… Nous sommes en dessous de la ligne de flottaison là! Si on ne se redresse pas dans les tout prochains jours, on coule", a-t-il lancé. Le député du Rhône s'est défendu d'être à la manœuvre pour le compte de Nicolas Sarkozy ou encore Laurent Wauquiez et a parlé d'une "action solitaire".

Georges Fenech a aussi critiqué la démarche de 17 parlementaires de droite qui ont fait paraître une tribune de soutien à François Fillon ce jeudi dans les colonnes du journal : "Je ne partage pas leur avis. On peut être solidaire d'un ami, sans aller vers une défaite annoncée. Il faut mettre de côté les intérêts personnels et penser à ceux du pays".

Il a aussi critiqué "un déni de réalité totale" de leur part : "Il y a un problème et il ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt (…) J'ai beaucoup d'estime, de respect et d'admiration pour François Fillon. Mais ça veut dire quoi attendre 15 jours en pleine campagne présidentielle ? C'est énorme en campagne présidentielle, on ne peut pas. On va remettre le destin de notre famille politique, d'un grand parti comme le nôtre, entre les mains d'un juge. Vous vous rendez compte ?"

Ce mercredi, il avait estimé "que le résultat des primaires est caduc face à cet événement imprévisible et tout à fait nouveau".