La présence de Collomb à Lyon plutôt qu'aux Antilles passe mal

Du petit mot placé aux vœux des échevins par le cardinal Barbarin au désespoir d'un ancien élu municipal pour l'inauguration du forum des associations : la présence de Gérard Collomb à Lyon plutôt que près des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy fait grincer des dents.

©Tim Douet Gérard Collomb au voeux des échevins, le 8 septembre 2017

Sera-t-il empêché par la gestion de l'après ouragan Irma sur les îles françaises ? Ce vendredi, pour le vœu des échevins à la basilique de Fourvière, Gérard Collomb était bien là, comme chaque année. Et au moment des remerciements, en début de cérémonie, le cardinal Barbarin n'a pas manqué de lui adresser un salut "tout particulier". "D'ailleurs, on aurait été très content que vous ayez pu partir apporter du réconfort, triste pour votre absence ici, mais apporter du réconfort à des populations qui souffrent tant dans les îles Saint-Martin et Saint-Barthélémy, bien sûr, c'était votre devoir et notre choix" a affirmé le cardinal. "Mais vous êtes là, donc nous vous remercions de cette fidélité qui continue. Personne ne doute de votre amour de la ville de Lyon et de cette maison" a-t-il conclut avant de prononcer son homélie. Pour justifier sa présence, Gérard Collomb a notamment plaidé sa fonction : "le ministre de l'Intérieur est également ministre des cultes" répondait-il alors qu'un nouvel ouragan, José, était annoncé suivre de près l'ouragan Irma.

"Est-il encore plus maire de Lyon que ministre de l'Intérieur ?"

Le lendemain, samedi, Gérard Collomb était également présent pour le forum des associations du 1er et du 3e arrondissement, de quoi faire tiquer un ancien élu du conseil municipal. "Gérard Collomb n'avait-il rien de mieux à faire ces derniers temps d'ouragan que de passer son temps à Lyon à inaugurer deux week-end de suite les forums des associations ?" s'interroge-t-il, "c'est troublant à bien des points de vue ! Est-il encore plus maire de Lyon que ministre de l'Intérieur ?" tacle l'ancien élu. Gérard Collomb apparaît en effet aux côtés de Thierry Philip dans un tweet publié par l'adjoint aux "grands événements" de la ville de Lyon, le gymnaste Yann Cucherat.

S'il n'a pas arrêter de recevoir des appels et des sollicitations de Lyonnais à propos de la situation en cours sur îles françaises tout au long du week-end, la présence à Lyon de Gérard Collomb interroge, en particulier alors que l’exécutif a été critiqué sur sa gestion de l'ouragan par Jean-Luc Mélenchon et Eric Ciotti. Sur les réseaux sociaux, Gérard Collomb est resté très actif par rapport à la situation aux Antilles, jusqu'à retwetter le point organisé samedi avec Emmanuel Macron et pour lequel il n'apparaît pas autour de la table.