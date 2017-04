Lyon : il agresse deux personnes pour une cigarette refusée

Pour une cigarette refusée, un Lyonnais a agressé deux personnes à coups de poing, de pied et de bouteille le 10 avril dernier dans le 7e arrondissement.

©Tim Douet

Un Vénissian de 23 ans a été interpellé le 10 avril à 19h40 près de la station de métro Guillotière (Lyon 7e). En compagnie de plusieurs autres personnes, il venait de frapper un homme du même âge que lui originaire d’Aulnay-sous-Bois (93) et un Brondillant âgé de 24 ans. Les deux victimes sortaient d’un magasin d’alimentation, place Gabriel-Péri. À l'origine de l'agression, un simple refus de donner une cigarette. Le suspect aurait alors assené des coups de poing, de pied et de bouteille à la première victime (30 jours d'ITT) et à la seconde (4 jours d'ITT). Le téléphone portable de l'un des auteurs était découvert par un témoin sur les lieux. Par ailleurs, l’intéressé était trouvé en possession d'un petit morceau de résine de cannabis. L'enquête permettait d'identifier un autre mis en cause lyonnais, né en 1993, qui était interpellé le 11 avril. Le Vénissien a finalement été mis hors de cause par la victime. Il était laissé libre avec une convocation le 20 septembre prochain pour usage de stupéfiants. Le second suspect a reconnu les violences. L'enquête a permis d'identifier un troisième individu, né en 1999, interpellé le 12 avril. Il était soupçonné d'avoir participé aux violences. Il devrait être présenté au parquet ce jeudi.