Deux mois de prison pour un supporter allemand de Besiktas

Ilker, 27 ans, est pour l'instant le seul supporter de Besiktas à avoir été jugé en comparution immédiate pour avoir pris part aux débordements lors du match OL-Besiktas jeudi dernier. Il a été condamné à deux mois de prison ferme avec mandat de dépôt et à l'interdiction de se rendre sur le territoire français pendant deux ans.

©Tim Douet

Son visage était parfaitement reconnaissable sur les images de la vidéosurveillance proche de la boutique de l'Olympique lyonnais au sein du stade de Décines. Né en Allemagne de parents originaires de Turquie, supporters de l'équipe de Besiktas depuis de nombreuses années, le jeune homme de 27 ans est capté en train de secouer les barreaux de la boutique, de renverser un présentoir et de mettre un coup de poing à un stadier, il se met ensuite à prendre des poses devant la caméra avant d'être ceinturé par une équipe de sécurité. En comparution immédiate, l'homme a déclaré regretter son comportement et indique avoir agit sous l'emprise de l'alcool. Il a été condamné à deux mois de prison ferme avec mandat de dépôt et à une interdiction de territoire pendant deux ans.