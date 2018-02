Il n'y a pas que Game of Thrones de George R. R. Martin dans la fantasy littéraire. Dès le début des années 90, la romancière Robin Hobb s'était chargée de dépoussiérer le genre. Elle sera en dédicace à Lyon en mars.

Avec sa série des romans L'Assassin royal, l'auteure américaine Robin Hobb a redonné un souffle nouveau à la fantasy littéraire, ouvrant la voie à George R. R. Martin et sa saga Game of Thrones. Le 21 mars, Le fou et l'assassin – Tome 6 : Le destin de l'assassin sortira en France, mais les Lyonnais pourront l'acheter quelques jours plus tôt et rencontrer par la même occasion l'auteure. En effet, Robin Hobb sera en dédicace à la Fnac Lyon Bellecour le 17 mars de 15h à 18h.

Entrée libre