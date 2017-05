"Vlan !" : quand les bulles s’invitent à la Part-Dieu

L’exposition de bande dessinée "Vlan !" s’installe à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu jusqu’au 4 novembre prochain. Entièrement gratuite, elle retrace 77 années de BD à Lyon et dans sa région.

© DR Exposition Vlan ! à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu

À Lyon, le printemps met à l’honneur la bande dessinée. La bibliothèque de la Part-Dieu présente l’exposition "Vlan !", repaire des bulles lyonnaises de 1940 à nos jours. De Fantax à Tom’X en passant par Tintin, il y en a pour tous les gouts, à travers tous les âges. "Près de 50 000 documents rattachés à la BD se trouvent à la bibliothèque, provenant principalement du dépôt légal des imprimeurs", selon Henri Champanhet, commissaire de l’exposition.

"Un regard sur la BD lyonnaise de 1940 à aujourd’hui"

La bibliothèque municipale de la Part-Dieu se met aux couleurs du Lyon BD Festival. Fresque murale de super-héros, pans de murs décorés de bulles géantes… Pour Gilles Eboli, directeur de la bibliothèque, "l’exposition Vlan ! offre un regard sur la BD lyonnaise de 1940 à aujourd’hui". C’est alors l’occasion de (re)découvrir les petits formats des bandes dessinées lyonnaises, aux éditions Pierre Mouchot, Impéria, Lug ou des Remparts, vendus par milliers dans les kiosques après la guerre.

Fantax, Tex, Radar, Tom’X, Blek le Roc et éditions pirates

Les thèmes majeurs de la bande dessinée populaire sont présentés. Western, science fiction, super héros… On retrouve les aventures de Blek le Roc et Tex, les périples de Marco Polo ou encore l’épopée de Radar aux éditions Impéria. Parmi les pièces maitresses de l’exposition se trouve une rare "édition pirate" de Tintin au Salvador, récupérée en 1983 par le comité d’Amérique centrale de Lyon. "Et oui, à Lyon, on a la chance d’être bien lotis", plaisante Henri Champanhet.

"Les jeunes pousses de la BD"

Après les sections patrimoniale et thématique, place aux "jeunes pousses de la BD". On retrouve les maisons d’éditions contemporaines avec Tanibis, fondée en 2000 à Villeurbanne. Primées au festival de Sierre et d’Angoulême, les bulles de Tanibis offrent des récits politiques, poétiques ou expérimentaux, par les auteurs Sylvie Fontaine ou encore Alexandre Kha. "Vlan !" présente aussi les planches d’Original Watts, maison de "ré-édition" lyonnaise créée en 2013. Elle retrace l’histoire de la bande dessinée dans la région, reprenant les oeuvres d’auteurs phares comme Jean Yves Mitton, de la science fiction d’Epsilon à l’Archer blanc.

L’exposition "Vlan !" permet aux amateurs de bande dessinée de renouer avec leurs héros de jeunesse, et d’entrer dans l’univers de la BD contemporaine. Un évènement entièrement gratuit, jusqu’au 4 novembre prochain à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu.