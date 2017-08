L'EFS lance une campagne de mobilisation pour le don du sang à Lyon

La campagne de rentrée de l'établissement français du sang commence. Relayée par la section régionale de l'institution, elle s'ouvre dans un contexte particulier, quelques semaines après qu'un appel d'urgence aux dons a été lancé.

Prélèvement pour un don de sang

10.000. C'est le nombre de dons journaliers nécessaires pour soigner des milliers de malades, rappelle l'EFS de Lyon. La campagne de rentrée vient d'être lancée, et l'EFS a plus que jamais besoin de donneurs. L'été 2017 a été marqué par une diminution des réserves de sang, et l'établissement insiste sur "l'importance de donner son sang de manière régulière et constante". Pour gagner en impact, il compte sur "une campagne radio qui met en exergue les différentes situations qui nécessitent un don du sang". Dans le département du Rhône, plusieurs collectes sont organisées jusqu'au 9 septembre. À Lyon, il suffit de se rendre à la Maison du don de Confluence, ouverte tous les jours sauf le dimanche.