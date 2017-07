Lyon : une pétition contre les tarifs "exorbitants" du Rhônexpress

Une pétition a été lancée pour protester contre les prix "exorbitants" pratiqués par le Rhônexpress, la navette qui relie Lyon à l'aéroport de Saint-Exupéry.

© DR La navette Rhônexpress, qui fait la liaison entre la gare de la Part-Dieu et l’aéroport Saint-Exupéry.

Pour rejoindre l'aéroport de Lyon, les voyageurs n'ont pas le choix que de payer le prix fort. Le Rhônexpress est la seule navette qui dessert Saint-Exupéry depuis le centre-ville, et ça se ressent dans le porte-monnaie. Un aller simple coûte 14,70€ tandis qu'un aller-retour revient à 25,90€ en plein tarif. Des prix inadmissibles pour Lola, étudiante de 23 ans qui a lancé une pétition en ligne pour mettre fin à cette situation. "Pour ce type de liaison, cette navette fait partie des plus chères d'Europe et est la plus chère de France" explique la jeune femme avant d'ajouter, "Les prix sont juste exorbitants. A titre d'exemple, un aller au départ du centre-ville coûte le même prix qu'un aller en bus depuis Grenoble !".

"On nous impose le Rhônexpress !"

Ce n'est pas la première fois que la ligne fait parler d'elle. Alors même qu'elle était encore au stade de projet, beaucoup critiquaient déjà les prix annoncés. Il y a deux ans, une première pétition avait même été lancée avec le même objectif qu'aujourd'hui : faire baisser les tarifs, ou au moins proposer un autre trajet. Adressée à Laurent Wauquiez, elle avait rassemblé plus de 4000 signataires mais n'avait rien donné de concluant. La cause du blocage : la situation de monopole dans laquelle se trouve Rhônexpress. En effet, le contrat de concession signé avec le Sytral est particulièrement verrouillé. Il établit notamment qu'aucune concurrence ne doit être faite à la navette. Dès lors, pas d'autre choix possible pour les Lyonnais. "On nous impose le Rhônexpress et ses tarifs", fustige Lola. Des tentatives avaient bien eu lieu pour sortir de ce monopole, mais elles ont à chaque fois avorté. En 2013, la navette low-cost Goairport avait obtenu l'autorisation de la Dreal pour faire la liaison, mais les diverses pressions ont eu raison du projet. En 2015, d'anciennes lignes de bus remises en circulation et permettant aux voyageurs de rejoindre l'aéroport à un prix raisonnable avaient provoqué la foudre de Rhônexpress. Des lignes rapidement supprimées en 2016, ce qui n’a pas empêché Rhônexpress d'assigner le Sytral au tribunal administratif, en demandant des réparations à hauteur de 2 millions d'euros.