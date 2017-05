Lyon : un test sur tablette pour détecter l'autisme

Une étude clinique va démarrer pour évaluer l'efficacité du dispositif mis au point par trois chercheurs de l'Institut des sciences cognitives du CNRS à Lyon.

Angela Sirigu, Guillaume Lio et Jean René Duhamel pourraient révolutionner le dépistage précoce des troubles du spectre autistique. Pour cela, les chercheurs se sont appuyés sur les performances de l'"eye tracking", une technique qui consiste à étudier la direction des regards grâce à une caméra infrarouge. À la différence des autres, les enfants atteints de troubles du spectre autistique ne focalisent pas leur regard sur les visages et les yeux de la personne située en face. Pour rendre le diagnostic plus simple, les chercheurs lyonnais veulent utiliser une tablette tactile munie d'une application bien spécifique. L'enfant verra apparaître une image sur son écran et devra la suivre avec son doigt. Un algorithme développé et breveté avec un investissement de 350 000 euros du CNRS se chargera ensuite de calculer et de détecter les zones sur lesquelles l'enfant a maintenu son regard. Selon Le Progrès, les premiers tests effectués sur 20 personnes ne souffrant d'aucun trouble et sur 20 patients autistes ont confirmé les différences de zone sur lesquels l'attention était focalisée. Lors de la conférence organisée par le laboratoire Cortex sur le thème "Nouveaux regards sur l'autisme", la chercheuse en neuroscience Angela Sirigu présentera ce nouvel outil, qui bénéficie d'une étude clinique afin d'évaluer son efficacité sur un plus grand nombre de personnes.

"Nouveaux regards sur l'autisme" Conférence de 18h30 à 20h30 le 23 mai à l'Université de Lyon, 90 rue Pasteur, Lyon 7