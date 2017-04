Météo du 20 avril : la fraîcheur s'installe à Lyon

Si le soleil est au rendez-vous tout au long de la journée, les températures ne dépasseront pas les 14 degrés.

©Antoine Sillières Soleil d'hiver (pont Morand)

En avril, ne te découvre pas d'un fil ! L'adage semble n'avoir jamais été aussi vrai, même si des vagues de froid sont constatées chaque année à cette période. Avec un temps clair et dégagé, la journée d'aujourd'hui ne clôture pas l'épisode de fraîcheur lié à la présence d'un vent froid venu du Nord. Ce dernier devrait se propager à une vitesse de 25km/h tout au long de la journée et s'intensifier dès 11 heures par des rafales qui pourront atteindre une vitesse de 55 km/h. De 4 petits degrés ce matin à Lyon, les températures augmenteront jusqu'à 14 degrés au maximum cet après-midi. Malgré la fraîcheur, le temps sera dégagé et le soleil devrait régner seul dans les cieux tout au long de la journée. Côté pollution, la qualité de l'air est jugée "bonne" par Air Rhône Alpes, qui lui attribue une note de 44/100 dans l'agglomération lyonnaise. Avec la présence du vent, la tendance doit, selon l'institut, rester stable pour la journée de demain.