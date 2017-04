Kamel Kabtane appelle les musulmans de France à aller voter

Le recteur de la grande mosquée de Lyon "appelle la communauté musulmane à se rendre nombreuse aux urnes" pour le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche 23 avril.

©Tim Douet

Kamel Kabtane, recteur de la grande mosquée de Lyon a diffusé un communiqué ce mercredi dans lequel il appelle la communauté musulmane à assumer le "devoir" d'aller voter. "Notre responsabilité, en tant que citoyen de ce pays, nous commande le devoir de nous inscrire dans le destin de la France au moment où certains irresponsables nous incitent à déserter les bureaux de votes et nous éloigner de tous nos compatriotes" écrit-il. "Ceux qui prônent des idées rétrogrades, contribuent par leurs agissements à donner le sentiment d'une communauté qui se désintéresse de l'Avenir de son pays. Les musulmans de France sont aussi concernés, par l'avenir de leur pays, comme sont concernés par le futur de leurs enfants. C'est pourquoi ils ne se laisseront pas dicter leur devoir de citoyens par ces irresponsables qui agitent des principes éculés". Par "irresponsables", Kamel Kabtane s'adresse aux branches les plus radicales de l'Islam. Contacté par Lyon Capitale, le recteur de la grande mosquée de Lyon précise que les milieux qui se revendiquent du salafisme tenteraient d'inciter les musulmans à ne pas se rendre aux urnes. "Toutes les mosquées sont alertées de cela et les prêches de demain appelleront les musulmans à aller remplir leur devoir de citoyen. C'est surtout cela notre objectif" ajoute-t-il. "En joignant leur voix à celles de leurs compatriotes, les musulmans de France se trouveront pleinement engagés aux côtés de ceux qui œuvrent pour que tous les enfants de France, quelques soient leur couleur de peau, leur origine ou leur religion, soient pleinement engagés dans l'avenir de leur pays" conclut-il.