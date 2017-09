DigiSchool à Lyon : Dans le top 10 des start-up les plus prometteuses

Deux start-up lyonnaises ont été désignées par la version française du magazine Forbes comme faisant parties des dix entreprises les plus prometteuses.

© Tim Douet Montage chez DigiSchool

Début septembre, la version française du magazine Forbes donnait son classement des dix entreprises françaises les plus prometteuses de l'année. Parmi elles, deux start-up lyonnaises, Lelivrescolaire.fr et DigiSchool. La plateforme Digischool comptait 6,5 millions d'adhérents en février dernier, dont 5 000 nouveaux par jours. Lancée en 2012, l'application de Thierry Debarnot, fondateur de DigiSchool, a parié sur le numérique pour révolutionner la pédagogie. Des vidéos, des lives, les corrections des épreuves du brevet ou baccalauréat, tout est disponible sur le site et l'application. Pari gagnant pour cette start-up qui propose un contenu entièrement gratuit, financé uniquement par la publicité et par les grandes écoles.

Lelivrescolaire.fr quant à lui fonctionne autrement. Ce sont environ 1 5000 enseignants qui rédigent de manière collaborative des manuels scolaires disponibles sur le site pour les collégiens et lycéens.

Les plateformes d'éducation en ligne sont de plus en plus nombreuses à séduire collégiens et lycéens qui souhaitent réviser autrement. La "Ed Tech" (pour Education Technology) est de plus en plus sollicitée par les jeunes, qui adhèrent au concept de l'éducation en ligne. A Lyon, ce sont plus de 100 000 collégiens ou lycéens lyonnais qui ont recours à ses nouvelles pratiques en ligne.

