McDonald's teste la livraison à Lyon avec UberEats

Exclusif - Dans le monde de la livraison de repas, c'est un petit séisme qui devrait faire date. Selon nos informations, après Paris, UberEats a lancé des tests pour livrer les produits McDonald's à Lyon.

© Tim Douet

Se faire livrer du McDonald's à domicile, c'est désormais possible à Lyon... à condition d'être dans la zone de l'expérimentation menée par UberEats et le géant américain de la restauration rapide. Le périmètre est pour l'instant limité autour de restaurants comme ceux de Bellecour ou Opéra. Selon nos informations, UberEats a pour consigne de livrer les produits en moins de dix minutes après les avoir récupérés, ce qui limite forcément la zone. Les clients du service de livraison, présents dans les zones couvertes, peuvent commander dès ce début de semaine. Les tarifs sont identiques à ceux en restaurant, auxquels, il faut ajouter 2,50 euros pour la livraison. Comment les concurrents Foodora et Deliveroo vont-ils réagir face à ce partenariat qui devrait faire la différence ? Si les tests étaient concluants pour UberEats comme McDonald's, l'initiative pourrait être maintenue et renforcée.