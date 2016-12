La véritable histoire de la papillote lyonnaise

Lyon et le chocolat c'est une belle histoire d'amour, les grandes maisons de chocolatiers de la ville sont là pour rappeler. Mais une gourmandise est particulièrement liée à la capitale des Gaules : la papillote. Et sa légende aussi est une histoire de séduction.

Pierre Hansk (wikipedia crative commons) Papillotes

Quand l'amour donne des papillotes dans le ventre. La légende, et le succès, du bonbon lyonnais à l'emballage doré et frangé est née d'une histoire de cœur. C'est ce que l'on raconte rue du Bât d'argent, depuis plus de deux siècles.

Peu après la Révolution, c'est dans cette rue que se tenait l'échoppe de Monsieur Papillot, confiseur dont le nom allait bientôt traverser les âges. Pour l'heure, autour de 1790, c'est son commis qui profite des talents de son patron.

Un jeune chapardeur amoureux

Comme beaucoup de jeunes hommes, notre commis est amoureux. Et pour s'attirer les bonnes grâces de sa belle, ce dernier n'hésite pas à chaparder quelques friandise à son patron pour les lui offrir.

Mais Monsieur Papillot est suspicieux et attentif à sa production. Il surveille son jeune employé et s’aperçoit du manège. Le jeune commis ne remettra plus les pieds dans la confiserie. Son idée en revanche sera conservée par le patron. Le flair du commerçant.

Charmé par l'idée de son commis ce bon Papillot se met a commercialiser des friandises accompagnées, non plus de mots doux, mais de proverbes et de citations. Avec un succès certain.

Révillon et le succès commercial

Mais ce n'est qu'un siècle plus tard que la papillote prendra réellement son envol, avec les investissement des familles Thomas et Pelen dans la fondation de la chocolaterie Révillon, sur l'actuelle avenue Leclerc (7e arrondissement).

La papillote se décline aujourd’hui en dizaines de références, chez Réveillon toujours mais aussi Voisin ou Janin. En revanche on ne sait toujours pas si l’idylle entre les deux tourteaux à l'origine de la légende s'est poursuivi ou si la fin des des papillote signa aussi celle des papillons.