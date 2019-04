UTMB : à défaut de courir, vous pouvez toujours aider

L'UTMB recherche 2 000 bénévoles pour participer à l'organisation de la plus grande manifestation de trail running au monde qui réunit 8 500 coureurs de 100 pays.

Opérateur radio, chef de poste, infirmier, commissaire de course, préparateur de ravitos, contrôleur du matériel obligatoire, "remetteur" de dossard, fermeur (la voiture-balai)... Il existe mille postes différents qui peut correspondre à chacun. Etudiant, actif ou retraité, homme ou femme, grand ou petit, droitier ou gaucher, boule à zéro ou dreadlockeux, tous les profils sont recherchés.

la dernière semaine d'août

L'UTMB, de par sa démesure dans un site unique - le mont Blanc, troisième site naturel le plus visité au monde - est incomparable, souvent copié mais jamais égalé.

1 bénévole pour 4 coureurs

Imaginez... 7 jours de course, 100 pays représentés, 8 500 coureurs (dont 23 élites à plus de 800 points Itra et 9 à plus de 900), 180 personnels de santé, 1 hélico pour les médias (1 autre pour les secours), 20 000 supporters qui viennent encourager leurs proches, 50 000 qui visitent le salon dédié au trail, 15 millions de vues sur l'UTMB TV pendant la semaine du 26 août au 1er septembre.

Et 2 000 bénévoles, donc. Soit 1 pour 4 coureurs ! Si vous parlez l'Anglais ou l'Italien, c'est encore mieux et le Japonais (317 coureurs) ou la Chine (395), alors, c'est "tip top" dixit l'organisation. Mais surtout venez comme vous êtes, comme dirait Ronald, avec vos compétences.

"C'est une occasion rêvée pour vivre de l'intérieur un événement international et aller à la rencontre d'hommes et de femmes venus du monde entier." Unique on vous dit.

Les inscriptions ouvrent le 15 avril sur www.utmbmontblanc.com .