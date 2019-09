Ultra trail. le Français Luca Papi premier vainqueur du Tor des Glaciers

Vendredi 6 septembre, à 20h00, était donné le départ de Courmayeur du Tor des Glaciers, une épreuve d'ultra-trail XXXXL de 450 kilomètres et 32 000 mètres de dénivelé positif. Le premier des 100 "super athlètes" retenus est arrivé ce jeudi 12 septembre à 10h10 à son point d'origine.

134 heures et 10 minutes. C'est le temps qu'il aura fallu au coureur italien naturalisé français (Ile-de-France) Luca Papi pour boucler la distance hallucinante de 450 km et 32 000m de dénivelé positif. Le Tor des Glaciers a volé au Tor des Géants (dont c'est le 10e anniversaire) le surnom d' "endurance trail le plus dur du monde". Il a laissé son adversaire le plus direct, le belge Richard Victor, une vingtaine de kilomètres en arrière. Son arrivée devrait donc être enregistrée dans l'après-midi, sauf imprévu. En troisième position, le japonais Masahiro Ono, qui a toujours couru parmi les premiers.

Accueilli par sa femme et son enfant, Papi semblait avoir terminé une course courte. Calme, reposé, souriant et bras soulevés en l'air. "Un voyage long mais magnifique : j'ai vu des paysages merveilleux et j'ai toujours rencontré des gens très gentils," ont été ses premiers mots. "Les plus grandes difficultés que j'ai rencontrées ont été en descente, certaines très dures, très sévères." Et les premières nuits de neige et de vent ? "J'ai la chance de ne pas souffrir le froid, j'ai toujours continué en t-shirt et en short. Parfois, j'ai porté un coupe-vent et juste une fois un pantalon long." Parcours compliqué ? "Je suis assez habitué à faire des courses en suivant simplement les traces d'un Gps, et en traversant ces territoires vraiment immenses et sauvages, il n'a pas toujours été facile de trouver la bonne voie au premier coup. Mais le Tor des Glaciers est une superbe expérience, à répéter." Des rencontres sur le chemin ? "Beaucoup de gens gentils dans les refuges et les chemins hauts. Au refuge Coda, j'ai rencontré Olivero Bosatelli (vainqueur du Tor des Géants 2019, NdlR) et ça a été une grande aide de faire un peu de chemin avec lui".

Derrière le trio de tête, ilreste une soixantaine de concurrents (sur les 98 partis), dilués au long des cent derniers kilomètres du tracé.