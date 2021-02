Trail. Start-list de rêve pour l'UTMB 2021, à Chamonix

Alors que la phase 3 des inscriptions à l'Ultra Trail du Mont-Blanc, qui se tient à partir du 27 août à Chamonix, la plupart des élites mondiales ont déjà confirmé leur venue.

Après une édition 2020 annulée pour cause d'une Covid très coureuse, l'UTMB fait son grand retour dès vendredi 27 août prochain, à Chamonix (Haute-Savoie).

Alors que la dernière phase des inscriptions débute ce jeudi 4 février (pour tous ceux qui n'ont pas eu accès aux deux premières), les meilleurs ultra-trailers de la planète se sont d'ores et déjà donnés rendez-vous pour ce qui est considéré comme le sommet de l'ultra-trail mondial : un tour du mont Blanc (170 kilomètres - 10 000 m de dénivelé positif) à boucler en moins de 46h30.

Bonne nouvelle 👍 Il reste de la place pour 2021 ! À l’issue des 2 premières phases, l’UTMB® Mont-Blanc est rempli à plus de 75 % et nous retrouverons le reste des coureurs prioritaires en 2022 et 2023. La phase 3 sera ouverte du 4 février à 10h CET et le 11 février. pic.twitter.com/sCCky5DlG0 — UTMB® (@UTMBMontBlanc) February 3, 2021

Chez les femmes, la dernière lauréate, l'Américaine Courtney Dauwalter, 36 ans (24h34), fera figure de favorite face à la Hollandaise Ragna Debats, 42 ans, ou sa compatriote Katie Schide, 29 ans.

Un remake de 2017 ?

Du côté des hommes, l'Américain Jim Walmsley, 31 ans, (5e UTMB 2017, double vainqueur de la Western States 2018 et 2019) est le coureur à l'indice ITRA (sorte d'ATP du trail) le plus relevé - le 23 janvier dernier, il était à 12 secondes du record du monde du 100 km route).

Le tenant du titre, l'Espagnol Pau Capell, 30 ans, (20h19), qui n'avait pas réussi à descendre sous la barre des 20 heures dans un off très médiatisé l'été dernier (21h17), a annoncé vouloir remporter un deuxième titre dans les Alpes.

Arrivée du vainqueur de l'UTMB® 2019 : Pau CAPELL pic.twitter.com/p6I7njiQ2w — UTMB® (@UTMBMontBlanc) August 31, 2019

Les triples vainqueurs, le Jurassien Xavier Thevenard, 33 ans, (2013, 2015, 2018) et le viticulteur du Beaujolais François d'Haene, 36 ans, (2012, 2014, 2017), seront en embuscade.

Un autre américain, Tim Tollefson, 36 ans, (3e en 2016 et 2017) entend bien remonter sur le podium, sur une marche plus haute. Quant au Chinois Jing Liang et au Russe Dmitry Mityaev (2e TDS 2019), on imagine leur appétit à hisser leur drapeau respectif à Chamonix.

La grande question sur toutes les lèvres concerne la venue du prodige catalan Kilian Jornet, également trois fois victorieux à Chamonix. Malgré l'appel du pied de François d'Haene début janvier, Kilian Jornet avait sous-entendu qu'il la courrait bien mais qu'il lui manquait des points - 1 pour être exact.

a bloc pour la prepa 💪 moi j’ai pas les points pour participer 😅 sera cool a suivre la course ! ! — kilian jornet (@kilianj) January 7, 2020

L'édition 2021 eût alors été aussi anthologique que celle de 2017, où Francois d'Haene avait dominé l'Espagnol de 15 minutes. A moins que...