Benoit Laval quitte la marque iséroise de trail running Raidlight

Coup de tonnerre dans le milieu du trail. Le fondateur de la marque iséroise Raidlight, marque leader pour le trail running, claque la porte de Rossignol.

L’histoire de Raidlight tourne autour de son fondateur, Benoit Laval, passionné de course à pied et de sport outdoor. En 1999, il créait les premiers prototypes de lui-même, associant ses connaissances d’ingénieur textile à son expérience de la course à pied. Sportif de haut-niveau, toujours passionné, Benoit Laval construit son palmarès en même temps que Raidlight et il parcourt la planète à la fois pour courir des trails (La Barkley, Grand Raid de la Réunion, Marathon des Sables, etc.) tester et mettre au point les produits, découvrir les nouveaux marchés et faire la promotion commerciale des marques. En 2016, Raidlight a intégré le groupe Rossignol en tant que filiale, toujours basée à Saint-Pierre-de-Chartreuse au cœur des Alpes

20 ans après avoir fondé Raidlight, Benoit Laval démissionne de son rôle de vice-président outdoor du groupe Rossignol, emmenant avec lui Vincent Thibaudat, son associé binôme depuis sept ans et directeur du contrôle de gestion de Rossignol.

"C’est un choix qui personnellement nous pince le coeur. Nous ne partagions plus complètement les choix stratégiques et organisationnels structurants pour Raidlight et pour le groupe Rossignol, dont nous ne parlerons pas du détail par professionnalisme et confidentialité, explique Benoit Laval. Après plusieurs initiatives pour solutionner cette situation, nous avons finalement choisi de retrouver notre liberté."

En 2016, Raidlight-Vertival avait intégré le groupe Rossignol car la croissance forte de Raidlight nécessitait de changer de structure capitalistique pour suivre le rythme du marché du trail. "L'’internationalisation était indispensable pour continuer d’exister à moyen terme. Le choix de Rossignol permettait d’associer financements et synergies pour un développement plus prometteur. Nous n’avons aucun regret de ce choix, nous connaissions les règles et savions les changements que cela pouvait engendrer."

Raidlight, marque pionnière du trail en France et en Europe, est devenu un acteur majeur avec une croissance à deux chiffres chaque année, pour atteindre aujourd’hui près de 10 millions d’euros de chiffre d'affaires, avec une cinquantaine de collaborateurs. La marque iséroire a vendu plus de 5 millions de sacs à dos, vêtements, chaussures, accessoires... dans plus de 75 pays à travers le monde