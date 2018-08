Bellevaux : 6e édition de la Ventre à Terre pour les amateurs de trail

Dimanche 2 septembre, Les Alpes du Léman organise deux courses de trail : La Ventre à Terre et la Casse Pieds. Une occasion pour tous de débuter sportivement l’année 2018-2019.

Maintenant que les vacances touchent à leur fin, les Alpes du Léman et ses nombreux parcours vous propose une rentrée 2018-2019 très sportive. Dimanche 2 Septembre à 18h, l’association organise la 6e édition de la course La Ventre à Terre et de la Casse Pieds à Bellevaux. Petits et grands pourront s’inscrire sur le site internet ou sur place le jour de la course jusqu’à 8h30 mais le nombre de coureurs est limité à 200 pour les deux courses.

La Ventre à Terre débutera à 9h30 sur le parking de la station de la Chèvrerie pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Au programme, 13,5 km de course et 1100 mètres de dénivelé. Une course physique qui passera par le lac de Petétoz, Chalune, le col de Foron, Souvroz avant de revenir par la Chèvrerie.

De son côté, la Casse Pieds débutera à 10h sur le parking de la station de la Chèvrerie pour les poussins de 11 à 15 ans. Une course où tout le monde y trouvera son compte puisqu’elle est ouverte aux coureurs mais aussi aux marcheurs. Au total, 400 mètres de dénivelé sur 6 km de course.

Attention, les organisateurs rappellent qu’aucun ravitaillement n’aura lieu durant la course et qu’aucun remboursement ne sera accordé, même en cas d’annulation. En cas de mauvaises conditions météorologiques, le parcours pourra être modifié, interrompu momentanément ou être annulé.