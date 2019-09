6 Rhônalpins engagés sur l'ultra-trail le plus long jamais organisé

Ce soir, à 20h00, à Courmayeur, sera donné le départ du Tor des Glaciers, une épreuve d'ultra-trail de 450 kilomètres et 32 000 mètres de dénivelé positif. Sur les 100 "super athlètes" retenus, 6 sont de la région Rhône-Alpes.

Pour sa 10e édition, les organisateurs du Tor des Géants (330 km et 24000 m D+) ont décidé de créer une course encore plus longue et plus dure, le Tor des Glaciers. Surenchère des distances et des dénivelés, le Tor des Glaciers annonce 450 km et 32 000 m de dénivelé positif.

Pour l'occasion un "Club des Cent" a été créé : seuls 100 super-athlètes peuvent participer à cette course hors-norme dont le départ sera donné de Courmayeur, vendredi 6 septembre. Tous ont été rigoureusement sélectionnés, pour leur "grande force physique et mentale et surtout une parfaite connaissance des environnements de haute montagne." explique VDA Trailers, les organisateurs.

"L’itinéraire de 450 kilomètres serpente en grande partie le long de grandes routes oubliées, les Alte Vie n° 3 et 4. Il atteint des crêtes en grande partie inconnues et longe les anciens glaciers, loin des parcours habituels des randonneurs. Les sentiers ne sont fréquentés que par ceux qui connaissent parfaitement les territoires alpins, aiment la solitude et apprécient la beauté des hauts sommets."

Qui pourrait avoir envie de s'embarquer dans une telle course, dont la longueur équivaut à presque 11 marathons et en dénivelé positif à 3 fois et demi l'Everest, le tout en maximum 190 heures ?

, 42 Français retenus et la région Rhône-Alpes plutôt bien représentée. Six ultra-trailers rhonalpins, dont les noms resteront dans les annales du Tor en tant que participants à une compétition qui ne sera peut-être pas réitérée et qui pourront se vanter de faire partie d’un club exclusif d’ultra trailers d’altitude : Philippe Tribolo (117e du Tor des Géants 2018), Sylvain Oeillet (129e du Tor des Géants 2018) et Frédéric Souchon (37e au Tor des Géants 2018), tous les les trois d'Isère, Jérôme Chamoux de Haute-Savoie (Swiss Peaks Trail 2018) Thierry Ador, de Savoie, arrivé dans le top 20 du Tor des Géants 2018 et Sébastien Ponce (finisher du Tor des Géants 2017), originaire de l'Ain.

Repères Distance : 450 km Dénivelé : 32000 D + Temps maximum : 190 heures Départ : Courmayeur - Vallée d’Aoste - Italie Arrivée : Courmayeur - Vallée d’Aoste - Italie Date : 6/15 septembre 2019