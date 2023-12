Escapades en Savoie : À La Plagne, il y en a pour tous les goûts !

Son immense domaine en fait le paradis des skieurs les plus confirmés aux plus contemplatifs. Répartie en plusieurs villages, la station savoyarde offre des ambiances multiples, adaptées au goût de chacun. Cette année, La Plagne accueille début décembre une étape de la coupe du monde de bobsleigh, promesse de spectacles forts en sensations.

La Plagne © OTGP

Un vaste domaine étagé, aux multiples expositions

La Plagne, au réjouissant logo coiffé d’un bonnet rouge, déroule pour ses vacanciers un immense domaine skiable à une belle altitude : la station propose en effet pas moins de 133 pistes, totalisant 225 kilomètres de ski, dont plus de 70 % se situent à plus de 2 000 mètres. De quoi contenter les skieurs les plus aguerris, aimant enchaîner les kilomètres, tout comme les familles ou les débutants qui trouveront de larges pistes pour s’entraîner.

Son vaste domaine lui donne également l’avantage de multiples expositions. Offrez-vous le luxe de choisir vos pistes de ski en fonction du moment de la journée. Le versant sud de Champagny-en-Vanoise est ainsi parfait pour attaquer une journée un peu froide en profitant du soleil. En plus de son étendue, la station présente une grande amplitude (de 1 250 à 3 080 mètres) qui offre une traversée de tous les étages alpins : vallées, forêts et domaine de haute altitude.

Une station, onze villages

La grande spécificité de La Plagne, ce sont aussi ses onze villages qui constellent la station, chacun avec sa particularité. Village d’altitude, avec Plagne Aime 2000, le plus haut du domaine skiable de La Plagne, avec son immeuble principal, baptisé “Paquebot des neiges”, qui trône fièrement face au mont Blanc depuis les années soixante. Ou, plus familiaux, Plagne Villages et Montchavin-Les Coches, qui bénéficie du label Famille Plus.

Cani-raquettes à Montchavin-Les Coches © OTGP

À Montchavin-Les Coches, Plan-Bois propose plusieurs expériences slow comme une sortie ski-sophrologie. Plagne 1800 est bâti sur un ancien village de miniers extracteurs de plomb argentifère. Le site est calme et agréable avec ses résidences et chalets au cachet montagnard.

Belle-Plagne © OTGP

Ou encore Belle-Plagne, le lieu idéal pour se ressourcer dans une station entièrement piétonne. Familiale, festive, contemplative, à vous de choisir l’ambiance de village qui vous correspond le mieux ! Le petit plus ? Tous les sites de La Plagne sont reliés par des navettes gratuites, alors profitez-en et passez des vacances sans voiture !

Domaine Paradiski pour décupler les plaisirs

La Plagne est reliée aux Arcs et à Peisey-Vallandry formant ainsi le domaine Paradiski. Les stations réunies proposent un espace skiable de 425 kilomètres, réparti en 258 pistes et 129 remontées mécaniques !

En 2023, Paradiski a soufflé ses vingt bougies. Embarquez à bord de l’impressionnant téléphérique Vanoise Express, doté de deux cabines à deux étages, qui compte parmi les plus grands du monde.

Grâce à une plaque de verre transparent, intégrée au sol de l’étage inférieur de chacune des cabines, vous vivrez une expérience vertigineuse à 380 mètres du sol !

Une piste olympique ouverte à tous

Nichée sous Plagne 1800, l’unique piste de bobsleigh et skeleton de France n’est pas ouverte uniquement aux champions ! Des engins de descente, uniques au monde, conçus pour le grand public et imaginés spécifiquement pour La Plagne, vous offriront des expériences inédites.

Trois activités permettent d’en profiter : le bob raft, la speed luge et le bob racing. La piste est ouverte aux vacanciers en fin d’après-midi, après les entraînements sportifs.

Longue de 1,5 kilomètre, elle est ponctuée de 19 virages, de 200 mètres de piste de décélération pour 124,5 mètres de dénivelé négatif. La piste est entretenue par une équipe de… glaciers. Non, ce n’est pas seulement le nom du vendeur de glaces !

© Elina Sirparanta

L’événement : Coupe du monde de bobsleigh et skeleton 2023-2024

Après la Chine, La Plagne accueille, du 8 au 10 décembre 2023, la seconde étape de la coupe du monde de bobsleigh et skeleton. Première halte européenne sur un total de huit courses, elle réunira 120 jeunes athlètes internationaux qui viendront s’affronter durant deux semaines, La Plagne accueillant également la semaine précédente les entraînements officiels internationaux (du 4 au 7 décembre).

Ces deux sports de glisse, où les athlètes, affichant un sang-froid à toute épreuve, dévalent la piste gelée à une vitesse époustouflante, présentent plusieurs différences. Le bobsleigh utilise un bob, sorte de charriot à patins dans lequel prennent place deux ou quatre athlètes en position assise. La discipline fait partie du programme olympique depuis les Jeux de Chamonix en 1924.

La Plagne est la seule station française à être dotée d’un équipement de haut vol datant des Jeux olympiques d’Albertville, en 1992. Sa piste, d’une grande technicité, est plébiscitée internationalement.

Le skeleton, lui, est plus proche de la luge, si ce n’est que les athlètes descendent la piste sur le ventre, tête en avant.

Une buvette, un écran géant et une plateforme avec vue imprenable sur le départ permettront aux spectateurs de partager ce moment riche en sensations qu’est le lancement de la compétition.

Gratuit. Accès libre en respectant les zones réservées aux compétiteurs.

Ouverture du lundi 4 au dimanche 10 décembre 2023 de 9 h à 16 h.

L’expérience First Track pour les lève-tôt © Jour Blanc Studio

First Track : le ski au lever du soleil

Pour vivre la montagne au plus près, sur des pistes vierges de skieurs, optez pour l’expérience First Track. La remontée ouvre spécialement pour vous et vous êtes le premier au sommet du domaine. Les pisteurs vous accompagnent pour l’occasion, vous présentent le panorama et ensuite à vous de vous élancer sur les pentes tout juste damées quelques instants plus tôt par les machines. Après l’effort, le réconfort : un copieux petit-déjeuner savoyard attend les sportifs lève-tôt. À certaines périodes, vous pourrez même admirer le lever du soleil en altitude, loin des foules… Un moment inoubliable.

Les mercredis de la saison. 30 € par personne.

Deep Nature Bains & Spa © Igor Kawiak

Deep Nature, un spa détente à la neige

Au cœur du village Belle-Plagne, Deep Nature Bains & Spa est l’adresse où se faire chouchouter après une intense journée de ski. Admirez les montagnes en paressant dans l’un des bassins extérieurs, face à un panorama en pleine nature et détendez vos muscles dans l’un des spacieux saunas et hammams aux mosaïques scintillantes. Plus de 1 500 m2 sont dédiés au bien-être des grands mais aussi des petits, avec l’espace Spa Family.

Deep Nature Bains & Spa © Igor Kawiak

Dormir dans une dameuse aménagée © OTGP

Over the moon : une nuit dans une dameuse

Les aventuriers en quête d’un hébergement insolite et haut de gamme à la neige seront comblés ! À 2 000 mètres d’altitude, votre chambre d’hôtel est aménagée à l’intérieur d’une dameuse. Au sommet de l’Arpette, c’est un chauffeur de dameuse qui vous mènera vers votre nid douillet. Grand lit, chauffage, musique, home cinéma, lumière leds, cafetière et petit-déjeuner, tout est prévu. Le must ? Une salle de bain privative équipée d’une baignoire balnéo avec vue sur le mont Blanc. Le retour se fera au petit matin avant l’ouverture des pistes.

Une myriade d’activités autour de la neige

Les séjours à la neige s’apprécient aussi hors des pratiques du ski. La Plagne est le terrain propice à de nombreuses activités entre deux pistes ou pour les non-skieurs appréciant néanmoins le lien avec la neige et la glace. Hormis la fameuse piste de bobsleigh, vous y trouverez de nombreux itinéraires de raquettes, des balades en chiens de traîneaux, du biathlon ou encore des descentes en tyrolienne avec vue sur le mont Blanc.

Last but not least, pourquoi ne pas vous initier à l’escalade sur glace ? Une discipline accessible grâce à la tour de glace de Champagny-le-Haut. Cette structure, faite d’acier et de bois, est recouverte d’eau qui s’englace grâce aux températures polaires du vallon. La conception de la tour permet une évolution sécurisée, avec des inclinaisons progressives.

© Trekking et Voyages

La tour de glace de Champagny-le-Haut

Vivre l’expérience d’un glacier

Toisant La Plagne de toute sa hauteur, le glacier de la Chiaupe offre des pistes Natur’, non damées mais balisées et sécurisées, accessibles aux bons skieurs via deux télécabines.

Où manger ?

• Le chalet du Friolin - Montchavin-Les Coches - 04 79 55 37 49. Restaurant d’altitude au pied du télésiège des Bauches. Chalet cosy en pierre et bois avec sa cheminée. Cuisine maison avec des produits du terroir. Le chalet propose aussi quelques chambres à l’écart du tumulte de la station – https://lechaletdufriolin.fr

• Le chalet du Plan-Bois Chez Laurette - Mâcot-la-Plagne - 06 09 34 37 88. Restaurant familial d’altitude à l’esprit intimiste. Bar à fondue et cuisine du terroir. www.lechaletduplanbois.com

Où loger ?

• Chalet Turquoise - Belle-Plagne. 06 81 73 44 94 - Charme savoyard, chic et moderne - www.chalethotelturquoise.com

• Chalet Chez Pat du Sauget - Le Sauget, Montchavin-Les-Coches - 04 79 22 72 52 - Quatre chambres de 2 personnes et une chambre de 3 personnes avec sauna, spa extérieur, billard, coin salon avec sa cheminée

www.le-sauget.com/la-plagne/

Événements

• Du 26 au 28 janvier : 20e édition de la Gorzderette

Hors-norme, ce rassemblement multisport givré (escalade sur glace, ski de fond…) réunit 400 à 500 amateurs de montagne en tout genre autour de la tour de glace de Champagny-en-Vanoise. Désormais culte, son mot d’ordre “Détendez-vous ça va bien se passer !” donne le ton d’un week-end festif et ultra convivial, avec un temps fort principal le samedi, lors du tournoi multi-épreuves déjantées. https://www.gzd.fr/

• Février : Roxy Ride by Tess Ledeux

Pour la deuxième année consécutive, la vice-championne olympique de ski freestyle à Pékin en 2022 réunit la relève du ski freestyle féminin sur le snowpark Riders Nation. Une journée “à la maison” mêlant rencontre, partage et compétition pour les jeunes rideuses, âgées de 11 à 16 ans.

Insta : tessledeux

https://www.instagram.com/tessledeux/?hl=fr

• Du 6 au 11 avril : Subli’Cimes

Les sommets du domaine skiable prennent des couleurs et voient fleurir des “oasis” divertissantes et inattendues. Grain de folie de la saison, Subli’Cimes est un événement pensé pour le plaisir des skieurs et des piétons.

Comment s’y rendre ?

• Depuis Lyon, comptez 2 heures 30 en voiture.