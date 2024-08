Escapades depuis Saint-Gervais : à l’assaut des refuges du pays du Mont-Blanc

Outre ceux du Goûter et de Tête-Rousse, qui se trouvent sur la voie royale pour le mont Blanc, Saint-Gervais compte cinq refuges qui valent le détour. Gros chalet confortable comme à la maison, cabane rustique à la vue imprenable ou impressionnant nid d’aigle, il y en a pour tous les goûts et les niveaux.

Niveau : Facile

© Refuge du mont Joly

Comme à la maison au pied du mont Joly

Bienvenue au confortable refuge du mont Joly, blotti à 2 002 mètres d’altitude sur les pentes verdoyantes du sommet éponyme. Sur la terrasse baignée de soleil, vous serez accueilli par l’odeur alléchante de la tartiflette ou des généreuses tartelettes maison préparées par la gardienne Josiane Gonzalez. Le chalet, qui fêtera bientôt ses 100 ans, est idéal pour une première nuit en altitude réussie, confortable (sanitaires, douches et vrais lits) et facile d’accès.

Pour y aller, plusieurs options sont possibles selon votre niveau : une petite heure de marche depuis la télécabine de la Princesse ou du mont d’Arbois (Megève) ou depuis celle du Bettex-Arbois (Saint-Gervais), ou bien deux heures depuis le parking du Bettex ou le plateau de la Croix (Saint-Nicolas-de-Véroce).

Là-haut, vous ne vous lasserez pas de contempler le panorama à couper le souffle qui s’étend du mont Blanc au Charvin, en passant par les aiguilles de Bionnassay et du Midi, le Goûter, les Drus, Warens, la pointe Percée et toute la chaîne des Aravis. Il vous faudra 1 heure 30 pour rejoindre le sommet du mont Joly et son point de vue exceptionnel, à 2 525 mètres d’altitude.

Réservation conseillée au 04 50 93 10 10 / 06 63 83 67 82 ou refuge-mont-joly.com

Refuge de Miage © Hugo Guillerez

Miage de père en fils

L’histoire du refuge de Miage, à 1 560 mètres d’altitude, est étroitement liée à celle de son gardien, Olivier Orset. En 1945, ses grands-parents venaient déjà faire paître leurs vaches sur les alpages généreux de Miage et y avaient ouvert une auberge.

Dans les années 80, son père décide d’en faire un refuge, dont Olivier a pris les rênes en 2012. Aujourd’hui, le refuge de Miage est l’une des étapes phares du tour du Mont-Blanc, cette fameuse boucle d’environ une semaine de marche autour du massif du Mont-Blanc. Pour une courte pause ou plusieurs nuits, il fait bon s’y ressourcer en admirant les dômes de Miage et ses glaciers, l’aiguille de Bionnassay et le col de Tricot.

Cette localisation de premier ordre et le confort de l’hébergement (chambres, chalets individuels, sanitaires et douches chaudes) attirent de nombreuses familles avec enfants. Depuis le parking de la Gruvaz, on y accède par une agréable balade ombragée d’une heure. Une bonne part de tarte aux myrtilles, bordée de chantilly, vous attend à l’arrivée. La meilleure du coin, paraît-il…

Réservation sur : refugemiage.com

Niveau : moyen

Refuge du Fioux © Hugo Guillerez

Coquet refuge du Fioux

Non loin de là, le refuge du Fioux, accessible en deux heures de montée depuis Les Houches, est lui aussi sur le tour du Mont-Blanc. Gardé depuis 1999 par Catherine et Serge Botholier, le coquet chalet est également connu pour ses tartes aux myrtilles maison, et sa cuisine typiquement traditionnelle de la région de Chamonix et du Mont-Blanc.

À déguster sur la belle terrasse panoramique en compagnie du mont Joly, du glacier de Bionnassay et du dôme du Goûter. Depuis le refuge, plusieurs randonnées à la journée sont possibles : le col de Tricot (2 heures), le tour de la Charme (2 heures), le Nid d’Aigle (3 heures)…

Réservation au 04 50 93 52 43

Refuge de Plan Glacier © Hugo Guillerez

Plan Glacier, l’authenticité montagnarde

Plan Glacier, c’est le refuge de montagne par excellence : rustique. Si vous souhaitez vivre une expérience montagnarde authentique, c’est là-bas qu’il faut aller, sans hésitation. Vous tomberez instantanément sous le charme de cette petite baraque en bois accrochée à sa falaise, à 2 730 mètres d’altitude, depuis 1991.

Là-haut, un dortoir à l’ancienne, pas de douche, des toilettes sèches rudimentaires et un approvisionnement en électricité limité. Ce qui n’empêche pas le gardien, Hubert, de mitonner de bons petits plats à savourer sur la terrasse, entouré par la présence écrasante de sommets mythiques. L’impression magique de souper sur la lune.

Refuge de Plan Glacier © Hugo Guillerez

Le soir, cet univers très minéral s’adoucit sous les rayons rouges et ocre de couchers de soleil spectaculaires. Attention, ce cadre de haute montagne est accessible par deux itinéraires balisés, aussi beaux qu’exigeants : le délicat chemin des Contrebandiers ou la Moraine de l’Ours.

Dans les deux cas, il faudra compter au minimum 1 200 mètres de dénivelée depuis Miage et 1 600 mètres depuis le Champel, Bionnassay ou la Gruvaz. À réserver aux marcheurs expérimentés !

Réservation sur planglacier.fr

Niveau : difficile

Durier l’exigeant

Pour les alpinistes, l’épopée ne s’arrête pas au refuge de Plan Glacier mais trois heures de marche soutenue plus haut, au refuge Durier ! Si, si, il s’agit bien de cette grosse boîte de conserve posée en 1989 au col de Miage, à 3 358 mètres d’altitude, entre les dômes de Miage et l’aiguille de Bionnassay. Un cadre grandiose pour ce qui est sans doute le refuge gardé le plus difficile d’accès du massif ! La montée est longue, escarpée et exposée : depuis le parking de la Gruvaz, compter 2 200 mètres de dénivelée positive… Une expérience en alpinisme et sur glacier est impérative, ainsi que le matériel ad hoc.

Réservation au 06 89 53 25 10

© Boris Molinier / OT de Saint-Gervais

Dégustation au sommet

Fin 2023, l’Unesco a inscrit la transhumance au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Cette pratique ancestrale consiste, aux beaux jours, à monter les troupeaux (vaches, moutons, chèvres) dans les pâturages d’altitude : les alpages (pour les Alpes). Ils y restent en général de juin à septembre voire octobre selon la météo, gardés par leurs éleveurs ou des bergers salariés. Cet été, venez découvrir les alpages verdoyants de la Pierre du Déjeuner, Porcherey, la Grand Montaz, le Truc et Joux pour une session dégustation : tomme de chèvre, tomme de vache, abondance, charcuterie… Miam ! Notez bien la date du 18 août : l’alpage de Joux sera en fête avec, au programme, des animations et des initiations auprès des animaux.

Plus d’informations auprès de l’office de tourisme au 04 50 47 76 08

© Boris Molinier / OT de Saint-Gervais

160 bougies pour la compagnie des guides

Créée en 1864, la Compagnie des Guides de Saint-Gervais / Les Contamines fête 160 ans d’existence ! Autant d’années passées à accompagner petits et grands, amateurs et alpinistes chevronnés, dans leurs projets de randonnée, alpinisme, ski, cascade de glace, raquette, escalade, trail… Pour l’occasion, une série de portraits de guides légendaires, réalisée par le photographe Ludovic Sarmento, est présentée dans les rues de Saint-Gervais et à la maison forte de Hautetour. Du 2 au 4 août, la traditionnelle Fête des guides aura ainsi une saveur particulière, avec un spectacle d’Antoine Le Menestrel, le funambule du ciel !

Plus d’informations auprès de l’office de tourisme au 04 50 47 76 08

© Boris Molinier / OT de Saint-Gervais

Des ascenseurs pas comme les autres

L’année 2024 marque la mise en service de deux ascenseurs très attendus. Le premier, inauguré au printemps et judicieusement nommé “ascenseur des Thermes”, permet de relier le parc thermal du Fayet au bourg de Saint-Gervais en 1 minute 30. Imaginé par l’ingénieur britannique Michael Farmer, cet ascenseur utilise une technique stupéfiante : les eaux usées. Vous avez bien lu. C’est le poids des eaux usées communales qui permet à l’ascenseur de descendre les 255 mètres séparant le vallon thermal du bourg. En bas, une fois délesté de cette eau, il remonte ! Le second, “Le Valléen”, sera inauguré cet été. Une machine impressionnante qui peut transporter jusqu’à 1 250 personnes par heure de la gare de Saint-Gervais (qui est aussi celle du Tramway du Mont-Blanc) à la télécabine du Bettex. L’objectif de la commune est de désengorger ainsi l’unique axe routier entre Le Fayet et Saint-Gervais, très sollicité l’été.

Infos pratiques

Où loger ?

• La ferme de Cupelin (petit hôtel de charme) – Saint-Gervais-les-Bains – lafermedecupelin.com

• Le Saint-Gervais hôtel et spa 4* – Saint-Gervais-les-Bains – lesaintgervais.com

• Armancette (hôtel 5*, nouveau chalet L’Ancolie) – Saint-Nicolas-de-Véroce – almae-collection.com

Où se restaurer ?

• La ferme de Cupelin (restaurant gastronomique, nouveaux cuisiniers) – Saint-Gervais-les-Bains – lafermedecupelin.com

• Source (cuisine française traditionnelle dans un cadre contemporain) – Saint-Gervais-les-Bains – source-restaurant-saint-gervais.com

• Restaurant Avanti du Saint-Gervais hôtel et spa 4* (cuisine méditerranéenne) – Saint-Gervais-les-Bains – lesaintgervais.com

À ne pas manquer

• Du 30 juillet au 2 août : Théâtre dans les alpages

• Du 2 au 4 août : Fête des guides (défilé et spectacle d’Antoine Le Menestrel) à Saint-Gervais

• Du 5 au 9 août : Rencontres musique et patrimoine du Mont-Blanc (concerts en pleine nature et dans différents villages)

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 h 20 de route depuis Lyon par l’autoroute (A40 ou A43)

• En train : TER Lyon – Saint-Gervais-les-Bains-Le Fayet, avec deux correspondances : une à Bellegarde-sur-Valserine et une autre à Annemasse (4 h au total)