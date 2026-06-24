Ain : escapade familiale au Pays de Gex

Un point de vue exceptionnel sur le Mont-Blanc © Thomas Baillard

Blotti entre la frontière suisse et les montagnes du Jura, au nord-est du département de l’Ain, le Pays de Gex a la chance d’abriter les plus hauts sommets du massif jurassien, ainsi que des plaines au doux relief et des villages authentiques. Avec une telle variété de paysages et des activités accessibles à tous, c’est LA destination familiale parfaite pour un week-end prolongé à moins de deux heures de Lyon.

La montagne en famille

Au-dessus de Gex, le col de la Faucille, à 1 323 mètres d’altitude, est le point de départ de nombreuses randonnées de difficultés variables, qui offrent des panoramas tous plus beaux les uns que les autres.

Un des itinéraires emblématiques accessible à tous est l’ascension du petit Mont Rond, perché à 1 534 mètres d’altitude, qu’il est aussi possible de rejoindre en télécombi…

Pour un point de vue exceptionnel sur le Mont-Blanc, le lac Léman, le Pays de Gex et même Genève, rendez-vous au belvédère du Turet, accessible par une jolie balade d’une heure entre les arbres.

Avec de jeunes enfants, optez pour le belvédère de la Redoute, à seulement 30 minutes de marche du col de la Faucille. Astuce : pour gravir les sommets sans effort, les télécabines de la Catheline et du Fierney sont ouvertes cet été !

Avez-vous déjà entendu parler de la Vouivre ? Découvrez cette créature légendaire du Jura au fil d’un parcours pensé par des artistes locaux, agrémenté d’épreuves ludiques à faire en famille ! Comptez environ 1 heure pour cette boucle amusante. Plus connu, le lynx boréal a aussi son parcours : une belle balade en forêt d’1 heure 30 pour tout savoir sur cet animal fascinant, emblématique du Jura.

Tous les itinéraires sont sur paysdegex-montsjura.com

Frissons jurassiens

Pour les plus intrépides, il n’y a que l’embarras du choix. Le col de la Faucille abrite la tyrolienne la plus pentue de France qui dégringole de la montagne jusqu’au village de Mijoux, ainsi que l’une des plus longues pistes de luge sur rails d’Europe !

Le bien nommé “saut dans le vide” est à réserver aux braves et aux casse-cou : une chute libre dans le vide, debout, depuis 20 mètres de haut.

À l’horizontale, le col de la Faucille compte aussi un parcours accrobranche accessible dès 2 ans. Ne manquez pas celui de Menthières, qui s’étend sur deux hectares à Chézery-Forens.

Un parcours y est réservé pour les tout-petits, à partir de 3 ans.

Plus d’informations sur paysdegex-montsjura.com et menthevasion.fr

Le Fort l’Écluse © Cyrille Pillet

Parenthèse historique

S’il pleut, le Pays de Gex renferme plusieurs sites historiques fascinants.

Perché sur les contreforts du Grand Crêt d’Eau, le Fort l’Écluse garde depuis le XIIIe siècle la frontière entre l’ancien Royaume de France et la Savoie.

Attention : la forteresse compte près de 1 200 marches !

Aujourd’hui, elle vous fait découvrir l’intimité des chauves-souris au fil d’une exposition, de caméras infrarouges et de capteurs sonores. Ne manquez pas la seconde exposition qui vous immergera en plein orage. Parfait en cas de mauvais temps !

Plus d’informations sur fortlecluse.fr

Le château de Voltaire © Thomas Baillard

Le Pays de Gex est aussi celui de Voltaire, qui passa les vingt dernières années de sa vie dans la petite ville de Ferney, à 10 kilomètres de Gex. Aujourd’hui, il est possible de visiter ce qui fut la demeure du philosophe, un beau château au vaste parc soigné.

Plus d’informations sur chateau-ferney-voltaire.fr

Le savoir-faire jurassien

Remontez le temps en passant la porte de la Maison Trabbia Vuillermoz, au premier étage de la bijouterie à Mijoux. Une exposition vous dévoilera l’art du lapidaire, l’activité traditionnelle du coin, et la passion que lui voue cette famille, derniers tailleurs de pierres du Pays de Gex. Leur collection de pierres récoltées aux quatre coins du monde est incroyable.

Plus d’informations sur vuillermoz.fr

Fromagerie de l’Abbaye © Bestjobers

Après la culture, place à la gourmandise ! Direction la fromagerie de l’Abbaye, à Chézery-Forens, où vous pourrez découvrir les secrets de fabrication des fromages emblématiques du Pays de Gex. Son Bleu de Gex a d’ailleurs remporté la médaille d’or au Concours Général Agricole 2026 !

Plus d’informations sur fromagerie-abbaye.fr

En famille

À la nuit tombée, partez avec un guide pour une rando-astronomie inoubliable ! Dans le silence apaisant des montagnes, éclairés seulement par la lune et les étoiles, vous apprendrez le nom des constellations et découvrirez les légendes célestes. Un moment magique à vivre en famille à partir de 8 ans.

Réservations au 06 79 83 48 60

Golf de la Valserine © Golf de la Valserine

Découvrez le golf en famille lors d’une initiation au golf de la Valserine, tout près de Mijoux. Le site, entouré de montagnes, est magnifique.

Plus d’informations sur golfdelavalserine.fr

La calèche de Nicolas © AB Création

Depuis Mijoux, laissez-vous conduire, confortablement installés dans la calèche de Nicolas, à la découverte de la flore, de la faune et de la vie pastorale du Haut-Jura. La sortie préférée des tout-petits !

Réservation au 06 12 54 58 53 / 06 20 80 48 07

Infos pratiques

Où loger ?

- Éco-camping Le Valserine (camping en pleine nature avec espace aquatique)à Chézery-Forens – camping-chezery.fr

- Chambres d’hôtes La Marténie (ancienne ferme en pleine nature) à Lajoux – 06 28 33 90 05

- Hôtel La Petite Chaumière (au col de La Faucille) à Gex – petitechaumiere.com

Où se restaurer ?

- Le Commerce (cuisine traditionnelle) à Chézery-Forens – 04 50 56 90 67

- Le refuge de la Loge (en altitude : accès par télécabine de Lélex + 10 minutes de marche facile) – 04 50 20 90 46 / 06 16 83 57 60

- Le refuge de Florimont (ambiance montagnarde, spécialités fromagères et vue panoramique) à Gex – 04 50 41 88 59

À ne pas manquer

- Le 27 juin : Fête à Voltaire (festival d’arts de rue, concerts, cirque, théâtre) à Ferney-Voltaire

- Du 27 juin au 29 août : Jazz In (festival de jazz/soul/blues) au Fort l’Écluse

- Les 17 et 18 juillet : Le Cri de la Goutte (festival de musique en altitude et animations) à Menthières

- Le 19 juillet : Passage du Tour de France homme en vallée de la Valserine

- Les 25 et 26 juillet : Fête des bûcherons (fête la plus ancienne de France, animations et concert) à Mijoux

- Le 3 août : Passage du Tour de France femme au mythique col de la Faucille

Comment s’y rendre ?

- En voiture : 1 heure 30 depuis Lyon par l’autoroute

- En train : TER Lyon-Bellegarde (1 heure 30) puis bus