Un grave accident de la circulation s’est produit mardi soir à Vénissieux. Un garçon de 13 ans a été violemment heurté par une camionnette à un carrefour de la commune.

Peu avant 22 h 30 mardi 23 juin, une camionnette a percuté deux jeunes piétons à l’intersection du boulevard Ambroise-Croizat et du boulevard de Jodino, à Vénissieux. Selon nos confrères du Progrès, les victimes seraient un frère et sa sœur.

Si la jeune fille n’a été que légèrement touchée, le garçon de 13 ans a subi un choc beaucoup plus violent. Projeté sur plusieurs mètres, il a été pris en charge par les secours avec de multiples fractures. Malgré la gravité de ses blessures, ses jours ne seraient pas en danger.

Le conducteur du véhicule a été contrôlé par les forces de l’ordre. Les dépistages d’alcool et de stupéfiants se sont révélés négatifs. Plusieurs témoignages évoquent toutefois une vitesse excessive et un possible non-respect de la signalisation au carrefour. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.