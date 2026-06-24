Marie-Anne Stoffel, PDG de Nougat Chabert et Guillot, a été élue présidente du Syndicat des Confiseurs de France le 4 juin 2026.

La présidente-directrice-générale de l'entreprise Nougat Charbert et Guillot, Marie-Claude Stoffel, a été élue présidente du Syndicat des confiseurs de France le 4 juin 2026. Membre du conseil d'administration de ce dernier depuis onze ans, elle est aussi présidente du groupement d'intérêt économique des nougatines de Montélimar et coprésidente du syndicat des nougatiers IGP, un label dont elle a accompagné la mise en place fin 2024.

Diplômée d'un master en organisation et communication des entreprises de l'université de Metz en 1994, Marie-Claude Stoffel a rejoint Chabert et Guillot en 2015 comme directrice commerciale et directrice générale déléguée, avant de prendre la direction générale 2020. Selon le site de l'Alliance 7, le Syndicat des confiseurs de France réunit 47 entreprises, dont plus de 85% de TPE et PME, ancrée sur le territoire et non délocalisables.

"Valoriser l'excellence de la confiserie française"

La nouvelle présidente fixe trois priorités. "Le premier, c'est de valoriser l'excellence de la confiserie française", explique-t-elle lors de son entretien avec Lyon Capitale, en rappelant que la confiserie "fait partie du patrimoine français". Le deuxième axe vise à "protéger et défendre" le secteur face aux taxes comportementales, dont la taxe sur le sucre. "On nous accable de tous les maux de la planète, alors que les confiseurs de France s'engagent sur une chose : on n'a jamais incité quiconque à se nourrir de sucre", affirme-t-elle. Le troisième consiste à accroître l'influence du syndicat auprès de l'Alliance 7 et de l'Association nationale des industries alimentaires.

Marie-Claude Stoffel rappelle que le confiserie traditionnelle ne cible pas les enfants, ses premiers client ayant "au minimum 35 ans", et met en avant les engagements qualitatifs du secteur, comme le recours aux colorants naturels. La dirigeante sera épaulée par deux vice-présidents, Laure et Anthony, dont les fonctions précises restent à confirmer.