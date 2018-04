L’autre direct reçoit Marie Brassier de Switch Collective Lyon. Et si vous changiez de vie en trouvant un nouveau travail ou en cherchant plus de sens dans l’actuel ? Avec le programme « Fais le bilan calmement », la start-up Switch Collective va plus loin qu’un simple bilan de compétence.

Dans un monde où le bien-être au travail et le développement personnel prennent toujours plus d’importance, la start-up Switch Collective s’est donné pour mission d’aider tous ceux qui désirent changer de vie. Avec son programme « Fais le bilan calmement », l’entreprise fondée par Béatrice Moulin et Clara Delétraz, veut s’adresser à tous « ceux qui ne se retrouvent plus dans leur job » et veulent « redonner à sens à ce qu’ils font ». Bref, préparer un « switch », un changement de vie dans un nouveau travail ou un nouvel état d’esprit qui permettra d’être plus à l’aise dans l’actuel. La formation, proposée à l’origine à Paris, et depuis début 2018 à Lyon, s’étale sur six semaines, pour un coût total de 597 euros. Mais derrière les promesses et l’esprit bienveillant affiché, Switch collective a-t-il du répondant ? Marie Brassier de l’équipe lyonnaise est l’invitée de L’autre direct. Découvrez son interview dans la vidéo ci-dessous.

Switch Collective proposera une soirée de présentation à Lyon, le 24 avril à 19 heures, renseignements et inscriptions en ligne.