Où acheter le Redmi Note 7 ? Attention à la compatibilité 4G en France !

Vendu à moins de 200 euros dans sa version de base, le smartphone Xiaomi Redmi Note 7 est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Néanmoins, certaines versions vendues en France ne sont pas compatibles avec toutes les fréquences 4G. Où faut-il l'acheter pour ne pas avoir de mauvaise surprise ?

Ecran Full HD de 6,3 pouces avec encoche, double appareil photo avec 48 mégapixels, processeur Qualcomm Snapdragon 660, 3 Go de RAM pour la version avec 32 Go de mémoire (199 euros), 4 Go pour celle avec 64 Go d'espace de stockage (229 euros) : le smartphone Android Redmi Note 7 est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

Néanmoins, les futurs acheteurs devront faire attention avant de franchir le pas, plusieurs versions sont proposées sur le marché français : certaines importées depuis la Chine par des revendeurs, d'autres versions globales prévues pour le marché international. Or ce détail n'est pas anodin puisque la version destinée aux marchés asiatiques, et parfois vendue dans l'hexagone, ne possède la compatibilité avec l'ensemble des fréquences françaises pour la 4G. Ces dernières sont au nombre de trois : 800 MHz, 1 800 MHz et 2 600 MHz. Or le 800 MHz (B20) manque à l'appel dans certains mobiles.

Seule la version destinée au marché international possède bien toutes les bandes de fréquences pour une compatibilité optimale. Dès lors, méfiez-vous des mobiles vendus sur certains marketplaces, sites étrangers, voire proposés par un importateur, mais expédiés par des enseignes connus comme Amazon. Il est impératif de vérifier qu'il s'agit bien de la version GLOBALE qui est commercialisée, avec une compatibilité avec la fréquence 800 MHz (ou B20). Si ces mentions sont absentes, vous pouvez vous tourner vers d'autres vendeurs.

Xiaomi propose le Redmi Note 2 en direct sur son site (voir ici). En France, c'est le seul revendeur qui propose la version 64 Go avec 4 Go de RAM (tout en proposant également la version 32 Go, qui reste moins intéressante quand on voit la faible différence de prix). D'autres sites proposent la version 32 Go comme la Fnac, Boulanger, ou Cdiscount.